OM : Gros coup dur pour Sampaoli dans la course à l'Europe

Publié par ALEXIS le 14 avril 2021 à 22:15

L’ OM sera privé d’un joueur important pour ses deux prochains matchs, alors que le club phocéen est à la lutte avec 5 concurrents dans la course pour la 5e place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa. Ce n’est donc pas une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli.

OM : Duje Caleta-Car suspendu pour 2 matchs

Privé de Jordan Amavi et Valentin Rongier, blessés depuis des semaines, l’ OM ne pourra pas compter sur Duje Caleta-Car lors des 33e et 34e journées de Ligue 1. Ce dernier a écopé de deux matchs de suspension fermes, verdict de la Commission de Discipline de la LFP rendue ce mercredi 14 avril. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille avait été expulsé contre le Montpellier HSC au stade de la Mosson (3-3), lors de la 32e journée du championnat. Auteur d'une grosse faute sur le Montpelliérain Stephy Mavididi, il avait été sanctionné d'un carton rouge direct. L'international croate sera donc absent de l’équipe de Jorge Sampaoli lors de la réception du FC Lorient au Vélodrome, ce samedi (17h) et contre le Stade de Reims, le 23 avril, au stade Auguste Delaune.

Les adversaires de l'Olympique de Marseille

L’ OM est 6e de L1 avec 49 points, derrière le RC Lens avec 52 points, à 6 journées de la fin de la saison. Les autres concurrents du club phocéen sont : le Stade Rennais (48 points), le Montpellier HSC (46 points), l’OGC Nice (43 points) ou encore le FC Metz (42 points). Pour sauver leur saison, les Olympiens sont contraints de décrocher une place en Ligue Europa. Notons que le LOSC (69 points), le PSG (66 points), l'AS Monaco (65 points) et l'Olympique Lyonnais (64 points) sont engagés dans un sprint final âpre, pour une place sur le podium synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2021-2022.