ASSE : Course au maintien, Puel reçoit une mauvaise nouvelle

Publié par Ange A. le 15 avril 2021 à 09:30

Après son déplacement au Parc des Princes ce dimanche, l’ ASSE va recevoir le Stade Brestois lors de la prochaine journée. Pour cette rencontre, Claude Puel sera privé d’un de ses buteurs.

Une grosse absence déjà confirmée pour l’ ASSE contre Brest

Engagée dans la course au maintien, l’AS Saint-Étienne affronte le Stade Brestois le samedi 24 avril. Le club finistérien est un concurrent de l’ ASSE dans la course au maintien. Brest pointe actuellement à la 16e place, à trois unités de l’ ASSE, 13e de Ligue 1. Pour cette rencontre du bas de tableau, un forfait de taille a déjà été confirmé pour les Verts. Contre le SB29, Claude Puel ne pourra pas compter sur Denis Bouanga. Averti lors du carton contre les Girondins de Bordeaux (4-1) lors de la dernière journée, l’attaquant stéphanois a été sanctionné par la LFP. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a infligé un match de suspension au Gabonais. Cette sanction prend effet à part du mardi 20 avril.

Un coup d’arrêt pour Bouanga

L’absence de Denis Bouanga est une mauvaise nouvelle pour Claude puel. L’ancien nîmois est un titulaire de l’AS Saint-Étienne. Avant la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche, il vient d’enchaîner quatre titularisations avec l’ ASSE. Il n’avait plus manqué un match des Verts depuis le 11 février lors de l’élimination de Saint-Étienne en Coupe de France. Auteur de 6 réalisations et de 3 offrandes, il est Stéphanois le plus décisif cette saison. En l’absence de Bouanga, Claude Puel pourra néanmoins compter sur Romain Hamouma (de retour de blessure) et sur Wahbi Khazri. Le Tunisien est le co-meilleur buteur des Verts cette saison.