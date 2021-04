OL, LOSC Mercato : Menace italienne dans le dossier Galtier

Publié par Ange A. le 15 avril 2021 à 10:00

À un an de l’expiration de son contrat au Lille OSC, le nom de Christophe Galtier revient avec insistance à l’ OL. Annoncé à Lyon, le technicien de 54 ans serait également dans le viseur d’un cador de Serie A.

L’ OL concurrencé par un club italien pour Galtier

Leader de Ligue 1, Christophe Galtier est proche de mener le Lille OSC à son premier titre depuis 10 ans. Mais l’avenir du technicien marseillais suscite de nombreuses interrogations. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec le club nordiste, son nom est associé depuis quelques mois à l’Olympique Lyonnais. Il est pressenti pour prendre la succession de Rudi Garcia, en fin de contrat cet été à Lyon. Outre la piste menant à l’ OL, le Marseillais serait également sur les tablettes d’un club de Serie A. Le journaliste italien Nicolò Schira assure en effet que le coach des Dogues plaît à Naples, actuel 5e du championnat.

Galtier, successeur de Gattuso à Naples ?

Arrivé sur le banc du club parthénopéen en décembre 2019, Gennaro Gattuso est en fin de contrat. L’ancien milieu de terrain a notamment permis aux Gli Azzurri de remporter la Coupe d’Italie la saison dernière. Cette saison, Naples n’a plus que le championnat à jouer. Selon Nicolò Schira, la direction des Partenopei ne compte pas prolonger le technicien de 43 ans qui est annoncé à la Fiorentina. Les dirigeants napolitains auraient donc coché le nom de Christophe Galtier pour le remplacer. Reste plus qu’à savoir si le coach du LOSC est disposé à quitter le Nord qu’il a rejoint en décembre 2017 cet été. Son avenir semble menacé à Lille depuis les départs de l’ancien président Gérard Lopez et de son adjoint Luis Campos. Annoncé à Lyon, le tacticien avait récemment indiqué qu’il n’avait eu aucune discussion avec Jean-Michel Aulas, le président de l’ OL.