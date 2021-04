Stade de Reims : Caillot officialise le départ de David Guion !

Publié par Melvin le 15 avril 2021 à 13:47

Quasiment assuré de se maintenir dans l'élite une troisième année consécutive, le Stade de Reims commence à s'installer durablement en Ligue 1. Une récompense pour le club rémois et l'actuel entraîneur David Guion. Néanmoins la saison prochaine, le club présidé par Jean-Pierre Caillot va entrer dans un nouveau cycle.

Guion et le Stade de Reims, c'est fini !

Dans un entretien accordé au journal l'Union, le président du Stade de Reims à confirmer les informations du journal L'équipe. David Guion, en poste depuis mai 2017, ne sera plus l'entraineur du club Champenois l'année prochaine. « Un grand turn-over s'annonce en L1, avec une quinzaine de clubs qui envisagent de changer leur banc », précise-t-il. « Sans que notre décision remette en cause son travail, c'est vrai qu'il est peut-être temps de recommencer un nouveau cycle, de repartir sur de nouvelles bases, avec des idées nouvelles et une autre vision », indique le président rémois. « C'est un entraîneur dont on se souviendra car il aura marqué l'histoire du Stade de Reims », conclut-il à propos de son actuel technicien.

Caillot confirme les discussions avec Oscar Garcia

Le président du Stade de Reims a également officialisé les discussions avec Oscar Garcia pour prendre la succession de David Guion. « Nous avons effectivement pris des contacts avec l'Espagnol Oscar Garcia. Si nous avons eu un contact avec lui, c'est qu'on pense qu'il est compatible avec nos valeurs, qu'il présente le profil que nous recherchons pour faire encore grandir notre club sportivement », confie-t-il. Le technicien Espagnol n'est pas un anonyme en Ligue 1. Ce dernier avait pris la succession de Christophe Galtier du côté de Saint-Etienne en 2017. Une expérience qui avait tourné court pour le natif de Sabadell qui donna sa démission après une humiliante défaite (5-0) contre l’OL.