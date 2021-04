ASSE Mercato : Un joueur stéphanois en route pour la Serie A

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 22:31

L'ASSE va prochainement envoyer un de ses joueurs en Serie A. Même si le club ligérien ne brie pas par sa défense cette saison, une de ces jeunes pépites évoluant en arrière se prépare à un transfert au mercato estival.

ASSE : « Moueffek est prêt pour la Serie A »

Aïmen Moueffek, l’une des révélations de l’ ASSE cette saison, pourrait déjà quitter le club au prochain mercato. Son profil intéresse le SSC Napoli. La direction des Verts dément certes l'information de son départ, mais l'insistance de la presse italienne sur le sujet laisse penser à un transfert en préparation. Selon Benoit Cauet, coach français qui connait bien le championnat transalpin, la pépite de l’ AS Saint-Étienne a les atouts pour s’imposer chez le voisin. « Aïmen Moueffek est prêt pour la Serie A et Gennaro Gattuso est l'entraîneur idéal pour l'aider à progresser en Italie », a-t-il confié sur la Radio CRC.

« L’ ASSE est un club qui a construit sa réputation sur la formation de talents. Moueffek est l'un d'entre eux. N'oublions pas que Faouzi Ghoulam (31 ans) est également passé de Saint-Étienne à Naples et qu'il était extrêmement performant avant sa blessure », a souligné Benoit Cauet (52 ans). Rappelons que ce dernier a joué à l’Inter, au FC Torino et au Côme 1907, entre 1997 et 2003. Il avait intégré l'équipe technique des Bianconerri après avoir mis un terme à sa carrière en 2006. Il connaît donc bien le championnat d'Italie.

Génération Gambardella

Pour revenir à Aïmen Moueffek, il a passé 7 ans dans le centre de formation de l’ ASSE (2012-2019). Comme William Saliba (Arsenal), Wesley Fofana (Leicester City), Charles Abi ou encore Maxence Rivera, le natif de Vienne fait partie de la génération stéphanoise vainqueuse de la coupe Gambardella en avril 2019 contre Toulouse FC (2-0).

Il a signé son contrat professionnel en juillet 2019 pour ensuite jouer son premier match en pro sous le maillot des Verts le 17 septembre 2020, contre l’ OM, au stade Vélodrome. Le joueur de 20 ans compte 16 matchs (6 titularisations) de Ligue 1 cette saison. Selon Transfermarkt, sa cote est estimée à 2 millions d'euros.