ASSE : L’AS Saint-Étienne aussi décimée que le Paris SG

Publié par ALEXIS le 16 avril 2021 à 15:03

Dimanche, l’ ASSE retrouve le PSG dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Trois mois après le match nul sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard (1-1), les deux clubs tenteront de prendre des points essentiels. Seulement, aussi bien chez les Stéphanois qu'au Paris Saint-Germain, les absences pour cause de blessures se multiplient.

ASSE : Boudebouz, Modeste et Moulin indisponibles, Neyou incertain

À l’image du Paris SG, l’ ASSE compte des joueurs indisponibles dans ses rangs avant le match de dimanche. Claude Puel a confirmé des absences en conférence de presse d’avant-match. Il sait déjà qu’il ne disposera pas de Ryad Boudebouz (entorse à la cheville depuis mars) et Anthony Modeste (adducteurs). À ces deux absents s’étaient ajoutés les gardiens de but Jessy Moulin (ischio-jambiers) et sa doublure Stefan Bajic (cheville). « Boudebouz ne sera pas opérationnel. Modeste a passé une IRM ce matin et ne sera pas disponible. Stefan a repris la course, Jessy est sur vélo et n’a pas repris sur les terrains », a indiqué l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

Touché à la cheville dimanche dernier, face à Bordeaux, Yvan Neyou est quant à lui incertain. « Neyou reprend progressivement après une bonne entorse. On fera le point demain (samedi) pour lui », a fait savoir l’ entraîneur de l’ ASSE, dans des propos rapportés par Evect. En revanche, Miguel Trauco a repris l’entraînement collectif et devrait être opérationnel. Au Paris Saint-Germain, Marquinhos, Mauro Icardi, Abdou Diallo (tous blessés), Idrissa Gueye (suspendu), Neymar (suspendu) et Leandro Paredes (suspendu) ne sont pas disponibles.

L'AS Saint-Étienne pas encore sauvé

L’ ASSE a fait un bond de la 15e à la 13e place de Ligue 1 grâce à sa victoire sur les Girondins de Bordeaux (4-1) la semaine dernière. Les Verts ont désormais 9 points d’avance sur le barragiste, Nîmes Olympique, à 6 journées de la fin du championnat. Cependant, ils ne sont pas encore entièrement assurés du maintien dans l’élite mathématiquement. Quant au PSG, il est 2e avec 66 points derrière le LOSC (69 points) et devant l'AS Monaco (65 points) et l'OL (64 points).