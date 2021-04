OM : Sampaoli met la pression après le succès contre Lorient

Publié par Ange A. le 17 avril 2021 à 23:15

L’Olympique de Marseille s’est défait de Lorient (3-2) ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 1. Bien que satisfait du succès de l’ OM, Jorge Sampaoli attend plus de la part de ses poulains. Il a notamment fait un aveu au sujet de Florian Thauvin.

L’ OM in extrémis contre le FC Lorient

Accroché lors de la dernière journée par le Montpellier Hérault (3-3), l’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant. L’ OM s’est imposé 3 buts à 2 ce samedi contre le FC Lorient. Menés au score dès la 19e minute, les Marseillais ont dû attendre le retour des vestiaires pour l’égalisation de Dimitri Payet (53e). Pol Lirola (56e) a donné l’avantage aux locaux avant l’égalisation de Terem Moffi (70e), auteur d’un doublé. La lumière est de nouveau venue du latéral argentin dans le temps additionnel. Entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli a apprécié la réaction de ses poulains. Mais il attend plus pour les prochaines échéances.

Le mea culpa de Sampaoli au sujet de Thauvin

« J’espère qu’on pourra continuer comme ça, procurer beaucoup d’émotions. Il faut continuer à nous préparer pour le prochain match et on doit essayer d’avoir la même mentalité à l’extérieur », a déclaré Jorge Sampaoli à Canal+. Dans sa sortie, le coach de l’ OM a aussi reconnu une erreur de positionnement en alignant Florian Thauvin à gauche. L’ailier olympien a retrouvé son couloir droit lors du second acte. Un repositionnement qui lui a permis de délivrer la passe décisive sur le premier but de Lirola. « Je me suis trompé sur cette décision. Le plan de départ était de chercher de la profondeur avec Pol d’un côté et Florian de l’autre. Le choix du système dans ce match, c’est mon entière responsabilité pour cette erreur en première période », a avoué l’Argentin. Grâce à son succès, Marseille (6e) totalise le même nombre points que le RC Lens, actuel 5e de Ligue 1. Les Sang et Or affrontent le Stade Brestois ce dimanche.