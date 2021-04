AS Monaco : Course au titre, Kovac passe enfin aux aveux

Publié par Ange A. le 19 avril 2021 à 07:30

L’AS Monaco a enchaîné un nouveau succès dimanche sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Après la rencontre, Niko Kovac, le coach monégasque, a évoqué le titre.

Nouveau carton de l’AS Monaco à Bordeaux

Bien qu’avec un groupe diminué par la Covid-19, l’AS Monaco poursuit son parcours sans faute en championnat. Dimanche, le club de la Principauté s’est imposé (3-0) sur la pelouse des Girondins de Bordeaux lors de la 33e journée de Ligue 1. Absent lors du dernier match contre Dijon en raison d’une bronchite, Kevin Volland a marqué son retour avec une réalisation (29e). Gelson Martins (47e) et Stevan Jovetic (90e) ont scellé le carton des Monégasques. Lesquels enregistrent un septième match consécutif toutes compétitions confondues sans concéder le moindre but. Après ce succès, le club princier (3e) revient à deux points du LOSC (1er) et accuse un point de retard sur le Paris Saint-Germain (2e).

Kovac vise désormais « haut » avec l’ASM

Jusqu’ici sur la défensive lorsqu’il était interpellé sur le titre, Niko Kovac a enfin présenté l’AS Monaco comme un candidat au sacre final. Satisfait de la performance de ses poulains, le technicien croate estime déjà avoir rempli son premier objectif avec le club du Rocher. « Je souhaite tirer un coup de chapeau à mes joueurs qui ont réalisé une très belle performance. On a réalisé notre devoir et la 4e place est acquise. On peut maintenant aller voir un petit peu plus haut, et il y a plusieurs possibilités : le podium, la deuxième place, la première place », a confié le coach monégasque. Celui-ci souhaite que ses poulains parviennent à enchaîner pareilles performances lors des prochaines échéances. « La chose la plus importante, c’est de gagner nos matches comme on l’a fait jusqu’ici. On va rencontrer des adversaires coriaces comme Lyon, Rennes, Lens et si on est en mesure de battre ces équipes, on pourra regarder encore plus haut », a indiqué Kovac. Lors de sa prochaine sortie, l’ASM affronte l’OL mercredi en quarts de finale en Coupe de France.