OM Mercato : Betis, Alex Moreno répond en personne à Longoria

Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2021 à 16:20

Désireux d’offrir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli la saison prochaine, Pablo Longoria, le président de l’OM, aurait ciblé Alex Moreno, l’arrière gauche du Betis Séville. Le joueur de 27 ans a ouvertement parlé de l’intérêt de la formation marseillaise pour lui.

L’OM déjà à la recherche du successeur de Jordan Amavi ?

Tout comme son coéquipier Florian Thauvin, Jordan Amavi arrive lui aussi au terme de son engagement avec l’Olympique de Marseille le 30 juin prochain. Et à cinq journées de la fin du championnat, aucune prolongation n’a été signée entre la direction marseillaise et le latéral gauche de 27 ans. Arrivé en 2018 en provenance d’Aston Villa, l’ancien défenseur de l’OGC Nice se dirige ainsi vers un départ inéluctable en juin prochain. D’autant plus que les dirigeants de l’OM se seraient déjà mis à la recherche d’un nouvel arrière gauche.

En effet, la presse espagnole assure depuis des mois que Pablo Longoria aurait inscrit le nom du joueur du Betis Séville, Alex Moreno, sur ses tablettes dans la perspective du prochain mercato estival. Lié au club andalou jusqu’en 2024, le coéquipier de Nabil Fékir dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros, mais ce montant ne semble pas effrayé le président de l’Olympique de Marseille qui dispose d’un carnet d’adresses assez important en Espagne. De son côté, Alex Moreno a confirmé que l’actuel 6e du championnat français est bel et bien sur ses traces.

Alex Moreno confirme l'intérêt de l'OM

Auteur de belles prestations sous le maillot du Betis Séville, le natif de Sant Sadurní d'Anoia ne manque pas de courtisans, parmi lesquels l’Olympique de Marseille. Profitant d’un entretien accordé à BeIn Sports, Alex Moreno a fait le point sur sa situation et reconnu que plusieurs clubs s’étaient effectivement renseignés auprès de son agent.

« C'est vrai que de grands clubs ont appelé mon agent, mais moi je ne sais rien. Je suis concentré sur la qualification en Europe pour cette fin de saison. Mon agent m'a dit que je me concentre sur le Betis. Ce sont des choses d'agent, c'est une fierté que de grands clubs s'intéressent à moi », a expliqué le protégé de Manuel Pellegrini.

Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria va décider de lancer une offensive cet été.