OL : Confrontations directes, Lopes annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 20 avril 2021 à 02:30

L’ OL a deux confrontations directes dans son calendrier de fin de saison, l'une avec le LOSC, puis avec l’AS Monaco. Avant ces deux matchs décisifs dans la course pour le titre, Anthony Lopes assure que Lyon ne lâchera rien dans le sprint final.

OL : Anthony Lopes défie le LOSC et l'AS Monaco

L’ OL est 4e de Ligue 1 avec 67 points, derrière le LOSC (70 points), le PSG (69 points) et l’AS Monaco (68 points), à 5 journées de la fin de la saison 2020-2021. Lors de ses deux prochains matchs en championnat, le club rhodanien affrontera successivement Lille OSC (le dimanche 25 avril) et l’ASM (le dimanche 2 mai). Le premier match est prévu au Groupama Stadium, alors que le deuxième se disputera dans la Principauté, au stade Louis-II. Pour espérer finir sur le podium ou même être champion de France si possible, l’Olympique Lyonnais n’a plus de calcul à faire ! Il doit gagner ses 5 derniers matchs, à commencer par les confrontations directes avec les Lillois et les Monégasques. Anthony Lopes a évoqué cela après la victoire sur le FC Nantes (2-1), dimanche dernier. « On a notre destin entre nos mains avec les deux matchs à venir contre des concurrents directs », a-t-il noté, avant de faire la promesse suivante : « ça va être une lutte jusqu'au bout et on ne va pas lâcher ».

Le gardien de but assure que Lyon est prêt

Les concurrents des Gones ne lâcheront rien évidemment. Finalement, c’est l’équipe « la plus solide » ou encore celle « qui sera concentrée du début à la fin » qui prendra le dessus, selon le gardien de but N°1 de l’ OL. Au-delà du défi aux adversaires dans la course au podium, le dernier rempart de l'équipe de Rudi Garcia a livré les clés du match contre les Lillois et le club du Rocher. « On en connaît l'importance (du sprint final ndlr). Ça peut se jouer au mental. L'équipe (Lyon) est prête, sinon on n'a qu'à déposer les armes. À nous d'être à la hauteur », a-t-il indiqué.