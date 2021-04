ASSE Mercato : Une piste surprise pour Bouanga en Ligue 1

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 08:40

Décisif ces dernières semaines avec l’ ASSE, Denis Bouanga susciterait la convoitise d’un autre club de Ligue 1. L’attaquant gabonais pourrait notamment retrouver y un de ses anciens encadreurs.

L’avenir de Denis Bouanga avec l’ ASSE menacé ?

Après une première moitié de saison compliquée, Denis Bouanga retrouve son meilleur niveau en cette fin de championnat. Son but contre le Paris Saint-Germain dimanche au Parc des Princes l’a d’ailleurs confirmé. Contre les Parisiens, le Gabonais (21 sélections/7buts) a inscrit son 7e but de la saison. Outre cela, il compte trois passes décisives sur l’exercice actuel avec l’AS Saint-Étienne. Alors qu’il retrouve son efficacité, l’attaquant de 26 ans serait sur les tablettes d’un rival de Ligue 1. Mohamed Toubache-TER indique en effet que Bouanga pourrait retrouver Franck Haise au RC Lens. « Denis Bouanga - Franck Haise... Une histoire qui ne s’est jamais terminée », a posté l’insider sur son compte Twitter.

Des retrouvailles en vue avec Franck Haise ?

Denis Bouanga et Franck Haise, le coach du RC Lens, se sont côtoyés au FC Lorient. Depuis son départ du club Morbihan en 2017, le technicien de 50 ans a rejoint le RC Lens. Il dirige l’équipe première des Sang et Or depuis la saison dernière. Il avait d’abord été désigné pour assurer l’intérim suite au licenciement de Philippe Montanier avant d’être confirmé l’été dernier. Cette saison, il réalise un bel exercice avec le club artésien pour sa première dans l’élite. Lens pointe à la 5e place de Ligue 1, la dernière qualificative pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. À en croire Mohamed Toubache-TER, le coach lensois pourrait donc retrouver Denis Bouanga en vue des prochaines européennes. Seulement, il n’est pas certain que l’ ASSE lâche son meilleur atout offensif. Le contrat du Gabonais (recruté en tant que joueur libre en 2019) court encore jusqu’en 2023 avec le club du Forez.