OM Mercato : Prolongation, Thauvin prêt à débouter Sampaoli ?

22 avril 2021

Alors que Jorge Sampaoli pousse publiquement pour une prolongation de Florian Thauvin, le joueur serait agacé en interne. L’Équipe révèle même qu’une récente altercation avec un défenseur marseillais pourrait compromettre la prolongation du champion du monde.

Thauvin contrarié par Sampaoli et Alvaro ?

L’Olympique de Marseille s’est fait peur lors de sa dernière sortie contre le FC Lorient. Malgré la victoire in extremis des siens (3-2), Jorge Sampaoli avait fait son mea culpa après la rencontre. Le coach de l’OM regrettait notamment son choix d’avoir titularisé Florian Thauvin à gauche. Repositionné sur son couloir préférentiel en deuxième mi-temps, l’ailier a pu délivrer une passe décisive à Pol Lirola, auteur d’un doublé. Selon le quotidien sportif, l’ailier marseillais, plus à l’aise à droite, n’aurait pas apprécié ce positionnement à gauche. Le quotidien sportif révèle que l’ancien Bastiais commencerait à afficher des signes d’agacement en interne. Il aurait même eu un accrochage verbal avec Alvaro Gonzalez à l’entraînement comme le révèle le journal national. Les deux hommes auraient été séparés par plusieurs coéquipiers et même leur entraîneur.

Un avenir incertain à Marseille

Ces révélations tombent alors que l’avenir de Florian Thauvin reste flou avec l’Olympique de Marseille. Alors que la saison tire à sa fin, l’ailier attend toujours une offre de Pablo Longoria. D’après la même source, tous ces éléments pousseraient l’attaquant de 28 ans à se poser des questions quant à son avenir avec l’OM. Des doutes qui expliqueraient en partie la mauvaise passe actuelle du natif d’Orléans. Cette saison, il n’a inscrit que 8 buts et délivré 10 passes décisives en 40 matchs. En plein doute à Marseille, Thauvin dispose de quelques pistes à l’étranger.