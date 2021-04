OM Mercato : Boubacar Kamara pose sa condition pour signer

Publié par ALEXIS le 22 avril 2021 à 17:25

En fin de contrat à l’ OM en juin 2022, Boubacar Kamara fait partie des joueurs pour lesquels Pablo Longoria doit vite prendre une décision cet été. Concentré sur le terrain, le polyvalent joueur attend la fin de saison pour se pencher véritablement sur la question de son avenir. Toutefois, il a une idée claire sur ses conditions pour rempiler à Marseille.

OM : Kamara, sa décision dépendra « du projet sportif »

Boubacar Kamara a fait ses classes à l’ OM son club formateur et il évolue avec l’équipe professionnelle depuis la saison 2017-2018. Il est même devenu un joueur indispensable au sein de l’équipe phocéenne grâce à sa polyvalence. De Rudi Garcia à Jorge Sampaoli, en passant par André Villas-Boas et Nasser Larguet, il a toujours gardé sa place dans le onze de départ.

Alors qu’il est dans sa 4e saison consécutive en Ligue 1 et que son contrat prend fin dans un peu plus d’un an, Boubacar Kamara évoque son avenir. Il avoue que s’il doit poursuivre l’aventure à l’ Olympique de Marseille, sa décision dépendrait « plus du projet sportif ». « Je pense que c'est le projet sportif qui pourrait me convaincre (de rester) », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi. Boubacar Kamara se sent armé pour évoluer dans un championnat en dehors de la Ligue 1. Il « pense qu'avec tout ce qu’il a vécu à l' OM, il est prêt à aller n'importe où ». Mais pour l’heure, le pur produit de l’académie des Olympiens « aimerait bien finir la saison, se poser ensuite cet été et réfléchir à la suite ».

Le milieu de terrain vendu à 37 M€ ?

Milieu défensif de prédilection, Boubacar Kamara évolue également en défense centrale. Cette saison, il a joué 38 matchs sous le maillot de l’ OM, soit 30 en L1, 5 en Ligue des champions, 2 en coupe de France et le trophée des champions. Il a délivré 2 passes décisives. International Espoir français, il compte 9 sélections avec l’équipe de Sylvain Ripoll. Sa cote sur le marché des transferts est fixée à 37 M€. En Italie, l'AC Milan et le SSC Naples sont à la lutte pour tenter de recruter le N°4 marseillais. Le Bayern Munich et le FC Barcelone sont aussi intéressés par le profil du natif de Marseille.