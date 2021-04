ASSE Mercato : Un ancien indésirable tranche pour son avenir

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 23:15

Longtemps rangé parmi les indésirables de Claude Puel, Miguel Trauco s’est exprimé sur son avenir. Proche d’un départ de l’ ASSE, le latéral péruvien affiche un souhait fort pour son futur. Entraîneur des Verts, Claude Puel s’est également exprimé sur le futur de certains de ses poulains.

Miguel Trauco affiche un souhait pour son avenir avec l’ ASSE

Comme certains joueurs de l’AS Saint-Étienne, Miguel Trauco était proche d’un départ l’été dernier. L’arrière droit était sur le point de retrouver à l’Olympiakos Yann M’Vila, poussé vers la sortie par Claude Puel. Un temps classé parmi les indésirables du coach de l’ ASSE, le défenseur de 28 ans a progressivement réintégré l’effectif des Verts. Pour le latéral droit, l’épisode de son transfert raté est une histoire lointaine. Il s’inscrit désormais dans la durée avec le club ligérien. « Cela fait deux ans que je suis arrivé, et je pense que c’est ma meilleure saison. J’ai un peu plus confiance et je me suis installé. Nous n’avons pas parlé de mon contrat, il me reste un an et je veux aller au bout », a confié Trauco selon les propos relayés par Le Progrès.

Claude Puel botte en touche pour certains Verts

Également présent en conférence de presse, Claude Puel a été interrogé sur l’avenir de certains de ses poulains. Ces derniers jours, une prolongation du contrat d’Étienne Green a été évoquée par les médias pro-stéphanois. Outre son jeune portier, le coach de l’ ASSE a évité d’autres sujets concernant des cadres comme Romain Hamouma et Mathieu Debuchy. Les deux trentenaires sont en fin de contrat avec le club du Forez. « Je ne ferai aucun commentaire sur une prolongation ou non d’Étienne Green. Je ne parlerai pas des situations de Hamouma et Debuchy. Ce n’est pas le moment. La priorité c’est le maintien », a indiqué le technicien castrais.