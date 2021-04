ASSE Mercato : Une pépite prolongée en douce chez les Verts ?

Publié par Ange A. le 17 avril 2021 à 07:00

Avant la réception du Paris Saint-Germain, Claude Puel a fait part de son désir de conserver les jeunes de l’ ASSE. Le coach stéphanois semble avoir été entendu par sa direction. Aux dernières nouvelles, un portier prometteur des Verts a rempilé.

Une prolongation surprise actée à l’ ASSE ?

L’absence de Jessy Moulin et de Stefan Bajic, son remplaçant habituel, laissait craindre le pire pour l’AS Saint-Étienne. Mais au final, ces forfaits ont permis l’éclosion d’un nouveau talent dans les cages de l’ ASSE. Titulaire lors des deux dernières sorties des Verts, Étienne Green affiche de belles promesses dans les cages stéphanoises. Avec le portier de 20 ans, Saint-Étienne vient d’ailleurs d’enchaîner deux succès précieux dans la course au maintien. Les récentes performances de Green auraient convaincu la direction du club ligérien de prolonger son contrat. Lequel expirait le 30 juin prochain. D’après Mohamed Toubache-TER, le jeune portier a rempilé avec son club formateur.

Une officialisation imminente pour Green ?

« Étienne Green reste à Saint-Étienne !!! Étienne Green a prolongé avec l’AS Saint-Étienne », a a-t-il écrit vendredi soir sur Twitter. Toutefois, l’insider ne révèle pas la durée et d’autres détails liés au nouveau contrat du jeune portier stéphanois. Selon certaines indiscrétions, l’ ASSE ne devrait pas tarder à officialiser la nouvelle signature du natif de Colchester. Lancé contre le Nîmes Olympique, Green s’était illustré en enregistrant un clean-sheet. Il avait notamment repoussé un penalty des Crocos dans cette rencontre. Contre Bordeaux (4-1), il s’est incliné sur un penalty transformé par Hwang Ui-Jo. Reste plus qu’à savoir si ses prestations vont remettre la hiérarchie à son poste en question. Contre le Paris Saint-Germain ce dimanche, il sera d’ailleurs de nouveau titulaire comme l’a indiqué Claude Puel. « Jessy Moulin et Stefan Bajic ne seront pas encore opérationnels », a expliqué l’entraîneur des Verts en conférence de presse.