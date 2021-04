ASSE Mercato : Une officialisation à 0€ dans les tuyaux

Publié par Ange A. le 23 avril 2021 à 07:45

Dernière pépite lancée par Claude Puel, Étienne Green vient d’enchaîner trois titularisations dans les cages de l’ ASSE. De sources locales, on apprend que le club ligérien devrait prochainement officialiser la prolongation du portier de 20 ans.

ASSE : Confirmation attendue pour Étienne Green

Les supporters de l’AS Saint-Étienne se sont trouvés un nouveau chouchou. Lancé par Claude Puel en cette fin de saison, Étienne Green réalise enfin son rêve avec son club formateur. Aux dernières nouvelles, le jeune portier stéphanois a déjà signé un nouveau contrat avec l’ ASSE. Si le coach des Verts n’a pas voulu s’étendre le sujet en conférence de presse, l’entourage du joueur a confirmé cette prolongation de contrat. Dans un communiqué dont a eu copie Le Progrès, Nicolas Remonnay, le représentant du gardien, a assuré que la prolongation de Green a déjà été bouclée. À ce jour, il ne manque plus que l’officialisation de Saint-Étienne.

Une récompense méritée pour Green

Étienne Green a profité des blessures du portier titulaire Jessy Moulin et de sa doublure Stefan Bajic pour effectuer ses débuts professionnels. Il a disputé son premier match avec l’AS Saint-Étienne contre le Nîmes Olympique le 4 avril. Une rencontre remportée (0-2) par l’ ASSE au Stade des Costières. Le jeune portier a réussi son baptême de feu sur la pelouse des Crocos. Il est reparti du Gard avec un clean-sheet, stoppant notamment un penalty des locaux durant cette rencontre. Il a concédé son premier but lors du large succès (4-1) contre les Girondins de Bordeaux. Il a vécu sa première défaite avec les Verts dimanche dernier au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain (3-2). Touché contre le PSG, Étienne Green n’est pas certain de tenir sa place contre le Stade Brestois ce samedi. Comme l’indique France Bleu, il va passer des ultimes tests ce vendredi pour savoir s’il sera apte contre le SB29.