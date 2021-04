OM Mercato : Un premier départ en attaque officialisé !

Publié par Ange A. le 25 avril 2021 à 09:00

L’Olympique de Marseille va perdre un avant-centre au terme de la saison. En fin de contrat à l’ OM, un attaquant vient de confirmer son départ du club à la fin de la saison.

Un attaquant confirme son départ de l’ OM

L’Olympique de Marseille dispose de plusieurs joueurs dont les contrats expirent au terme de la saison. En fin de contrat, Valère Germain a levé les derniers doutes sur son avenir avec l’ OM. Au micro de Canal+, l’avant-centre de 31 ans a indiqué qu’il n’allait pas prolonger son bail au Vélodrome. L’attaquant a confirmé son départ de Marseille au terme de la saison. « J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera », a annoncé l’ancien monégasque. Rangé au placard par Jorge Sampaoli, Valère Germain se montre compréhensif envers son entraîneur. « L’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important », a-t-il expliqué.

Une préférence claire de Germain pour son avenir

Sur le départ, Valère Germain nourrit tout de même un regret. Il déplore de ne pas avoir eu l’opportunité d’évoluer dans un système de jeu à son avantage. « Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel », a noté l’attaquant. Celui-ci affiche un souhait fort pour son avenir. La trentaine passée, il souhaite découvrir un autre championnat. « J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi », a indiqué le Marseillais. Il pourrait voir son vœu exaucer, son nom étant souvent associé aux Italiens du Genoa et de la Sampdoria.