PSG Mercato : Neymar-Messi rien ne va plus

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 11:56

Si les médias hexagonaux sont plutôt rassurants, la presse espagnole continue de penser que Neymar pourrait finalement mettre à mal sa prolongation au PSG. En effet, Lionel Messi tenterait toujours de l’attirer au Barça.

Replay pour Messi avec Neymar au Barça

Après la qualification hier du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très confiant concernant la prolongation de Neymar. Heureux pour la performance de son équipe, le président du PSG a lancé sur la chaîne de télévision Sky Italia : « Je pense que l'année prochaine, Neymar sera au PSG et qu'il y restera longtemps, encore longtemps. » Arrivée en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, la star brésilienne est liée au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022.

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe confirme que l’ancien milieu offensif du Barça va parapher un nouveau bail jusqu'en 2026. Mais en Espagne, la donne serait tout autre. En effet, le quotidien Sport révèle que Lionel Messi « met une pression quasi quotidienne » à son ancien coéquipier pour que les deux se retrouvent à nouveau sous le même maillot barcelonais. Un activisme de Messi qui ne plairait pas du tout à la direction du Paris SG mais que les Blaugranas ne semblent pas vraiment prendre au sérieux.

La porte de sortie de Neymar du PSG selon Andre Cury

Ancien responsable Amérique du Sud du club culé, André Cury a ouvertement annoncé dans les colonnes de Sport que l’avenir parisien de Neymar est menacé.

« Un départ de Neymar du PSG cet été ? J’y crois, oui. Tout club dans le monde qui a un joueur qui dit qu'il ne va pas renouveler alors qu'il lui reste un an de contrat est contraint de le vendre. Il n’y a plus de lien. Pourquoi rester avec un joueur qui souhaite partir ? Si le PSG avait accepté l’idée d’un départ en 2019, pourquoi pas maintenant ? Il avait alors trois ans de contrat, et désormais un seul, donc les chiffres sont différents », a expliqué Cury.

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives dans ce dossier puisque Lionel Messi n'aurait pas encore dit son dernier mot pour l'ami de Kylian Mbappé.