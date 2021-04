OL : Rudi Garcia déjà à la recherche d'un futur club ?

Publié par Melvin le 26 avril 2021 à 12:40

Battu par Lille au terme d'un scénario incroyable, l'OL a perdu gros hier soir. Désormais à 4 points de la 3ème place détenue par l'AS Monaco, la perspective d'une nouvelle saison sans Ligue des Champions se rapproche à grands pas pour l'Olympique Lyonnais. Une défaite qui devrait sonner le glas de l'aventure de Rudi Garcia à la tête des gones.

Rudi Garcia sonde le marché étranger !

En fin de contrat à l'issue de la saison, le technicien âgé de 57 ans ne devrait pas être conservé par Jean-Michel Aulas. Et pour cause, arrivé en remplacement de Sylvinho en octobre 2019, Rudi Garcia n'a jamais véritablement imposé sa patte à Lyon. De plus, le natif de Nemours entretient des rapports houleux avec les supporters des gones. Si en interview, l'actuel coach des Lyonnais clamait son envie de continuer son aventure en terre Rhodanienne, en interne la vérité est tout autre. En effet, selon le journal L'équipe, l'ex-entraîneur de Lille, par l'intermédiaire de ses agents, sonde le marché étranger pour retrouver un poste dès l'été prochain. D'après le quotidien sportif, le technicien français privilégierait la série A, qu'il connait bien pour être passé à Rome, ainsi que la Liga.

Peter Bosz, priorité de l'OL

Pour remplacer Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas semble avoir identifié l'homme idoine capable de faire franchir un cap à Lyon. Et cet homme, c'est Peter Bosz. Limogé du Bayer Leverkusen en mars dernier, le technicien néerlandais est prêt à retrouver un banc dès cet été. Son palmarès parle pour lui. Ce dernier avait amené l'Ajax en finale d'Europa League contre le Manchester United de José Mourinho. Après un passage raté au Borussia Dortmund où il n'est resté que quelques mois, le natif d'Apeldoorn s'était relancé du côté de Leverkusen. Peter Bosz et Lyon, mariage parfait ? La réponse dans les prochains mois...