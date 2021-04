OL Mercato : Gros chèque du FC Barcelone à Aulas cet été ?

Publié par ALEXIS le 04 avril 2021 à 01:30

Nabil Fekir, ancien capitaine de l' OL, pourrait changer de club dès le prochain mercato d’été. Le FC Barcelone fait partie des clubs en embuscade pour le recruter. Le milieu offensif du Betis Séville aurait déjà choisi sa prochaine destination. Jean-Michel Aulas, lui, se frotte les mains dans l'attente d’un transfert du Tricolore, grâce aux bonus prévus dans son contrat.

OL : Fekir se rapproche du FC Barcelone

Nabil Fekir a quitté l’ OL à l’été 2019 et a signé au Betis Séville contre un montant de 19,75 M€. Il avait été vendu en dessous de sa valeur, après l’échec de son transfert à Liverpool en juin 2018. Néanmoins, Jean Michel Aulas avait bien pris soin d’inclure des bonus pour le club rhodanien en cas de revente du meneur de jeu. Et il devrait toucher un bon petit pactole cet été. Arsenal est en embuscade pour le recruter le champion du Monde 2018. Intéressé par le profil de ce dernier du temps où il était à l’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone est davantage sous son charme. Surtout, grâce à ses performances avec le Betis Séville.

Le Français plait en effet au nouveau président des Blaugrana (élu le 7 février dernier), Joan Laporta. Nabil Fekir également ne rêve que du club catalan. Il veut franchir un palier en Catalogne après deux saisons plus ou moins réussies en Andalousie. Selon les informations du journal espagnol Estadio Deportivo, le joueur de 27 ans a même déjà choisi Barcelone comme sa prochaine destination.

L'ex-Lyonnais vendu à 25 M€ au Barça ?

Le joueur formé à l’ OL est sous contrat à Séville jusqu’en juin 2023 et sa cote est estimée à 25 M€. Si l’on en croit les médias andalous, les Beticos espèrent une grosse vente à l’été et ne retiendront pas leur N°8. Ils pourraient ainsi renflouer leur caisse grâce au transfert de ce dernier. Parlant d’entrée d’argent, Jean-Michel Aulas attend un bonus de 10 M€ et 20% de plus-value, de la revente de Nabil Fekir. « Nabil Fekir est transféré pour un montant de 19,75 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant de 10 M€ maximum et un intéressement de 20% de la plus-value réalisée sur un futur transfert », avait communiqué l' OL, lors du transfert du natif de Lyon au Betis.