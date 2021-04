ASSE Mercato : Un buteur japonais dans le viseur de Puel

Publié par ALEXIS le 26 avril 2021 à 17:19

Sans véritable buteur cette saison, l' ASSE cherche un avant-centre capable de résoudre le problème de finition des Verts. Claude Puel aurait coché le nom d'un prolifique attaquant japonais.

L' ASSE piste Yuma Suzuki en Belgique

Depuis le départ de Robert Beric au Fire de Chicago (MLS), l’ ASSE n’a pas trouvé de véritable buteur. Les Stéphanois ont pourtant essayé de trouver des successeurs à l’attaquant slovène (Loïs Diony, Jean-Philippe Krasso, Anthony Modeste), mais ils n'ont pas été en réussite. Toujours en quête d’un buteur, les recruteurs des Verts regardent un peu partout, même dans des championnats moins relevés que les 5 grands d’Europe. Ainsi, Yuma Suzuki aurait été déniché à Saint-Trond en Belgique, en Jupiler Pro League, où il évolue. D’après les informations de Yahoo Sport, l’AS Saint-Étienne fait partie des clubs qui suivent l’avant-centre japonais de près.

Claude Puel souhaiterait recruter le décisif joueur de 25 ans, auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de championnat disputés. Les Canaris ont certes terminé la saison 2020-2021 à la 15e place, mais la cible de l’ ASSE a été parmi les quelques satisfactions de son équipe et a fini à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de l’élite belge.

2,2 M€ pour recruter le Japonais

Yuma Suzuki a été formé à Kashima Antlers dans son pays natal. Avec cette équipe, il a disputé la finale de la coupe du monde des clubs en décembre 2016 contre le Real Madrid et il a remporté la Ligue des champions d’Asie en 2018. Il a rejoint Saint-Trond en juillet 2019. Sa valeur actuelle sur le marché des transferts est estimée à 2,2 M€. En plus de l’ ASSE, Angers SCO en Ligue 1 et le Herta Berlin en Bundesliga sont intéressés par son profil, selon la source.