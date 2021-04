PSG Mercato : Avant Man City, très grande nouvelle pour Navas

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 20:37

Dans deux jours, le PSG et Keylor Navas affronteront Manchester City à l’Etihad Stadium pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Avant ce grand rendez-vous européen, le club de la capitale a fait une grande annonce pour son gardien de but costaricien.

Keylor Navas prolonge avec le PSG jusqu’en 2024

Si le PSG peut se vanter d’avoir dans ses rangs Neymar et Kylian Mbappé, considérés comme les successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l' entraîneur Mauricio Pochettino peut aussi se féliciter d’avoir sous ses ordres l’un des meilleurs gardiens de but de la planète avec Keylor Navas. D’ailleurs, le Paris Saint-Germain vient de rendre officielle cette reconnaissance à l’ancien portier du Real Madrid. En effet, alors que son contrat courait jusqu’en 2023, l’international costaricien a paraphé un nouveau bail d’une saison supplémentaire.

Arrivé en 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, Keylor Navas est donc désormais lié au PSG jusqu’au 30 juin 2024. Facteur X du Paris SG en Ligue des Champions, l’ancien protégé de Zinedine Zidane reçoit ainsi une belle récompense de la part de Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne. « San Keylor » a d’ailleurs tweeté le PSG pour annoncer la bonne nouvelle à ses supporters. Le président du club parisien n’a pas caché sa joie après la nouvelle signature de son gardien de but.

Nasser Al-Khelaïfi salue le plus gardien du monde

Via le site officiel du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi s’est réjoui de la prolongation de Navas qu’il considère comme le plus grand gardien du monde. « Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir », a déclaré le tout nouveau président de l’ECA.

Pour rappel, Keylor Navas c’est 72 matches disputés avec le PSG, dont 34 sans encaisser le moindre but. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid de 2014 à 2019, le portier de 34 ans a déjà remporté 1 Championnat de France (2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 1 Trophée des Champions (2020) et il a disputé une finale de Ligue des Champions (2020) avec le Paris SG.