RC Lens : Plusieurs absences à déplorer contre le PSG

Publié par Melvin le 27 avril 2021 à 12:36

Victorieux contre Nîmes (2-1) le week-end dernier, le RC Lens a conservé sa 5ème place menacée après le succès de l'OM, deux jours auparavant. Promu en début de saison, les Lensois se sont vite adaptés aux exigences de l'élite à tel point que le club Artésien est l'une des révélations de la saison.

Plusieurs joueurs absents et incertains contre Paris

Déjà bien amoindri contre Lorient et Nîmes, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, va devoir une nouvelle fois composer son effectif avec de nombreuses absences contre le PSG. Gael Kakuta déjà absent contre le club Gardois devrait une nouvelle fois manquer à l'appel. Absent de dernière minute contre le 19ème de Ligue 1, Cheik Doukouré est grandement incertain pour le match contre le club de la Capitale. « Ce n’est pas forcément hyper handicapant, mais c’était trop juste pour ce week-end. J’espère le récupérer en cours de semaine, sans certitude », a indiqué l'entraîneur du club Lensois en conférence de presse. L'inquiétude plane sur la participation du gardien des Sang et Or Jean-Louis Leca à cette rencontre. Ce dernier, sorti après 10 minutes de jeu contre Nîmes souffre d'une blessure musculaire selon son coach. Seules éclaircies dans la pénombre, le club artésien devrait récupérer Clément Michelin ainsi que Florian Sotoca qui ont retrouvé les chemins de l'entraînement, ce lundi.

Le RC Lens frappé par la Covid-19

Désormais lancé dans le sprint final avec l'objectif de décrocher une qualification en Europa League, le club présidé par Joseph Oughourlian subit de nombreuses absences depuis quelques semaines. En effet, le Racing est confronté à l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans son effectif. Preuve en est, il y a eu 8 joueurs testés positifs depuis le début du mois d'Avril. Dernier en date, Gael Kakuta, touché par la maladie. Depuis le début de saison, ce n'est pas moins de 21 joueurs ainsi que la quasi-totalité du staff qui ont été touchés par le virus.