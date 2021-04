PSG Mercato : Juve, Cristiano Ronaldo attend un signe du Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 17:03

Après Neymar et Kylian Mbappé en 2017, le PSG va-t-il une nouvelle fois faire trembler le monde du football avec un transfert de Cristiano Ronaldo ? En Italie, les médias assurent que l’attaquant de la Juventus Turin n’attendrait qu’un signe du Qatar pour débarquer dans la capitale française.

Cristiano Ronaldo prêt à quitter la Juve cet été ?

Arrivé en 2018 après avoir claqué la porte du Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’est pas vraiment à son aise à la Juventus Turin. Excédé par le manque de réussite de la Vieille Dame en Ligue des Champions et surtout déçu de la triste saison du club, l’international portugais voudrait quitter l’Italie lors du prochain mercato estival. Une tendance confirmée lundi par Tuttosport qui explique que le quintuple Ballon d’Or ne se voit pas à la Juve la saison prochaine et aurait déjà informé sa direction de ses envies d’ailleurs.

Toujours selon la même source, si Florentino Pérez a récemment fermé la porte à un éventuel retour de CR7 au Real Madrid, la star de 36 ans se verrait bien rejoindre deux destinations : Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo au PSG la saison prochaine ?

En effet, Tuttosport assure ce mardi que Cristiano Ronaldo pourrait porter le maillot du Paris Saint Germain dès cet été et n’attendrait pour cela qu’un seul signal du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, le club parisien aurait pris de l’avance sur Manchester United dans ce dossier, l’ancien protégé de Zinedine Zidane voyant d’un bon oeil une arrivée en Ligue 1 pour tenter de remporter une dernière Ligue des Champions avant la retraite aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

Surtout qu’en Angleterre, depuis l’échec de la Super League, les Red Devils ne seraient plus vraiment chauds à l’idée de miser sur des joueurs avec un énorme salaire. Toujours selon la même source, l’ancien joyau du Sporting Portugal serait prêt à faire des efforts financiers afin de rendre possible son transfert. Le boulevard serait donc tout tracé pour le PSG dans la perspective d’une arrivée de Ronaldo.

Reste maintenant à savoir si le Qatar voudra réaliser cette autre folie après Neymar et Mbappé.