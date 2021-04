PSG LDC : Neymar prend un énorme pari avant Manchester City

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 23:10

À la veille de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, Neymar était en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Mauricio Pochettino. L’attaquant du PSG en a profité pour parler de la première partie de ce choc européen.

Neymar : « Je veux gagner ce match, remporter la Ligue des champions »

Étincelant lors des quarts de finale contre le Bayern Munich, Neymar est très attendu mercredi soir contre Manchester City. Alors que le Paris Saint-Germain peut disputer une deuxième finale de Ligue des Champions de façon consécutive, l’international brésilien entend se donner toutes les chances pour être à la hauteur des attentes des supporters et des dirigeants parisiens. D’ailleurs, l’ancien du Barça ne se cache pas et annonce clairement la couleur pour le choc contre les Citizens : faire tout pour battre l’équipe de Pep Guardiola et remporter la Ligue des Champions.

« Je suis très content de la saison du PSG. Concernant le Ballon d’Or, ce n’est pas quelque chose à laquelle je pense. Je me focalise sur la Ligue des champions, qui est mon premier objectif et c’est bien plus important dans une carrière. Je veux gagner ce match, remporter la Ligue des champions. À l’avenir, je suis certain que je me souviendrai plus que j’ai aidé le PSG à gagner la Ligue des champions », a déclaré l’attaquant de 29 ans. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en Ligue des champions cette saison, Neymar est donc prêt à en découdre avec le tout nouveau champion de Premier League. Et pour ce match, l’entraîneur parisien pourra compter sur un groupe quasi complet.

Marquinhos disponible contre Manchester City

Blessé depuis le 7 avril lors du quart de finale aller de la C1 contre le Bayern Munich, le capitaine du PSG, Marquinhos, sera présent pour affronter Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, mercredi à 21 heures au Parc des Princes. Mauricio Pochettino a confirmé la bonne nouvelle face aux médias ce lundi. « Seul Juan Bernat sera absent avec Alexandre Letellier », a lancé le technicien argentin.