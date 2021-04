OL : Gros coup de pression de Jean-Michel Aulas sur Garcia

Publié par ALEXIS le 28 avril 2021 à 08:30

Le président de l' OL, Jean-Michel Aulas, a mis une grosse pression sur son entraîneur Rudi Garcia. À l'approche du match décisif contre l'As Monaco, le dirigeant de l' Olympique Lyonnais a évoqué l'importance des choix que doit opérer son coach.

OL : Aulas « on peut redresser la barre »

L’ OL veut se rapprocher des trois premiers clubs au classement de Ligue 1. Le match de dimanche contre l’AS Monaco, sur la pelouse du stade Louis-II, est une occasion pour les Gones de se relancer dans la course à la qualification pour l’Uefa Champions League. Les Lyonnais ont 4 points de retard sur les Monégasques qui sont présentement 3es du championnat. Ils n’ont plus droit à un faux pas au risque de dire adieu à la qualification pour la Ligue des champions. Raison pour laquelle Jean-Michel Aulas, en personne, est monté au créneau pour galvaniser ses joueurs avant le déplacement en Principauté.

Lors d’une conférence de presse, ce mardi, le président de l’Olympique Lyonnais a confirmé qu’il garde toujours espoir pour finir sur le podium, synonyme de participation à l’UEFA Ligue des champions. « Les atouts existent. On peut redresser la barre. À nous de montrer qu’on est aussi efficaces que par le passé et montrer une union sacrée pour renverser la tendance et nous qualifier pour la Ligue des champions », a confié le dirigeant de l’ OL.

Petite pression sur Rudi Garcia

Jean-Michel Aulas en a profité pour mettre un gros coup de pression sur Rudi Garcia et son staff. « Il y a des choix tactiques qui seront déterminants. C’est au coach d’agir », a-t-il souligné, avant de sonner la mobilisation de toute la direction du club. « Il faut aussi une solidarité des dirigeants. On doit être à l’écoute de tout ce qui a pu être dit. Je vous garantis que dimanche, nous serons présents. On a les moyens de gagner et on va gagner », a-t-il ajouté.

La Ligue Europa pas assez attractive pour Lyon

Selon le président des Lyonnais, l’ OL a oublié la défaite contre Lille OSC qui l’avait relégué à 4 points du podium et à 6 points du leader du championnat. Il assure que « la déception a laissé la place à l’ambition et à la dynamique ». En effet, Jean-Michel Aulas est convaincu que l’ OL « a encore un coup majeur à jouer ». Toutefois, il indique que « ce n’est pas du tout l’Europa League qui motive » le club, mais plutôt la C1.