PSG Mercato : Neymar confirme la tendance pour son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 19:53

Régulièrement annoncé au FC Barcelone l’été prochain, Neymar ne devrait pas quitter le PSG. Présent en conférence de presse ce mardi avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, la star brésilienne a fait le point sur son avenir.

Neymar « heureux comme jamais » au PSG

Même s’il n'a pas encore prolongé son contrat qui touche à sa fin le 30 juin 2022, Neymar est désormais très heureux au Paris Saint-Germain. Le brésilien l'affirme régulièrement sans aucun problème. Arrivé en 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, l’ attaquant de 29 ans n’est plus pressé de quitter la Ligue 1, même pour un retour au Barça où il est régulièrement envoyé par la rumeur.

D’ailleurs, plusieurs médias ont récemment annoncé que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient déjà trouvé un accord avec le capitaine de la Seleçao en vue d’une prolongation jusqu’en 2026, avec une année en option. Interrogé sur le sujet, le grand ami de Kylian Mbappé a préféré botter en touche, même s’il réaffirme son bonheur dans la capitale.

« Ma prolongation ? J’ai déjà parlé de ça récemment. Ce n’est pas un sujet à aborder maintenant. On a encore du temps. Nous voulons ce qui est le mieux pour tout le monde. J’ai déjà dit que je me sentais heureux ici, je me sens mieux que lors des saisons précédentes. Je suis à l’aise, les choses vont venir naturellement », a indiqué le protégé de Mauricio Pochettino face aux médias. Une sortie qui va dans le même sens que les récents propos du directeur sportif du PSG.

Leonardo n’est pas pressé pour l’avenir de Neymar

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur le stade du FC Metz (3-1), vendredi en ouverture de la 34e journée de Ligue 1, Leonardo s’est arrêté au micro de Canal+. Questionné sur la situation de Neymar dont la prolongation tarde à être officialisée, le dirigeant parisien a avoué être serein et confiant dans ce dossier.

« Neymar ? Tout le monde connaît déjà notre intention. On n’est pas pressé. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquille, on a des rapports très bons et francs. On va arriver au moment de la décision, car c’est important d’avoir des choses claires pour le futur », a expliqué Leonardo. Après Keylor Navas (prolongé jusqu’en 2024), la prochaine annonce du PSG pourrait certainement concerner le natif de Mogi das Cruzes.