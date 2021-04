Tottenham : Un entraîneur néerlandais pour succéder à Mourihno

Publié par Melvin le 28 avril 2021 à 15:08

Seulement 6ème de Premier League, Tottenham vit une saison bien en deçà de son standing. Conséquence de cette contre-performance, l'entraîneur des Spurs José Mourihno a été remercié par le club Londonien. Si Ryan Mason assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison, Daniel Levy le propriétaire du club anglais s'active à trouver l'homme idoine capable de relancer le club l'année prochaine.

Erik Ten Hag prochain entraîneur de Tottenham ?

Et il se pourrait bien que l'homme d'affaires Anglais ait trouvé son bonheur. En effet, selon le daily Mail, le club Londonien a fait d' Erik Ten Hag sa priorité pour succéder à l'intérimaire Ryan Mason. Selon le média anglais, le coach de l'Ajax Amsterdam a toutes les qualités recquises par Daniel Levy qui cherche un entraîneur porté sur l'offensive, capable de faire progresser les jeunes et connaissant le haut niveau. Le technicien néerlandais réalise encore une année de très belle facture avec ses joueurs de l'Ajax. Le coach ajacide vient de remporter la coupe des Pays-Bas et a complètement mis dans la poche le titre d’Eredivisie. Erik Ten Hag est sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en 2022. Une information qui pourrait permettre à Tottenham de le libérer de sa fonction pour une somme dérisoire.

La piste Julian Nagelsmann à Tottenham définitivement refermée

Parallèlement à la piste Erik Ten Hag, le propriétaire de Tottenham n'a jamais caché son admiration envers l'entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann. Un temps annoncé en partance pour le club Anglais, ce dernier va finalement diriger le Bayern Munich. Le club Allemand a devancé les spurs en payant la clause de libération du technicien âgé de 33 ans évaluée à 25 millions d'euros. Il est ainsi devenu l'entraîneur qui a coûté le plus cher du monde succédant à André Villas Boas.