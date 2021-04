OM Mercato : Le dossier Florian Thauvin déjà réglé ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2021 à 14:00

En fin de contrat à l’ OM, Florian Thauvin n’a pas encore pris de décision concernant la suite à donner à sa carrière. Pourtant, un journaliste croit savoir sous quel maillot l’ attaquant marseillais va évoluer la saison prochaine.

OM Mercato : Jorge Sampaoli veut garder Florian Thauvin

« Il sort d'une saison difficile, il a connu une blessure importante », disait Jorge Sampaoli du milieu offensif de l'OM avant d'ajouter : « On espère qu'il va continuer dans le projet, mais la décision viendra de lui et son agent. D'un point de vue sportif, on espère qu'il va continuer avec nous.»

Sachant qu'il ne bénéficiera pas d’une grosse enveloppe pour renforcer son équipe au mercato estival, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille pousse pour retenir ses meilleurs éléments. L'Argentin espère donc que la direction de l'équipe marseillaise trouvera un accord avec le champion du monde 2018 en vue d’une prolongation de son contrat.

Un spécialiste mercato avait aussi rajouté son grain de sel en affirmant que Florian Thauvin ne quittera pas la Canebière à la fin de la saison.

Florian Thauvin partit pour rester à l’OM ?

En effet, Nabil Djellit a expliqué sur Europe1 que faute de proposition à la hauteur de ses ambitions, Thauvin va rester et poursuivre son aventure à l'Olympique de Marseille. Même si l’AC Milan, le FC Séville et l’Atalanta Bergame sont venus aux nouvelles, aucun de ses clubs n’a formulé d’offre concrète à l’ancien ailier du SC Bastia.

« Il va rester à l’OM, c’est la tendance. Il n’a rien. Je crois surtout qu’il sait qu’il va rester. Il est bien à Marseille », a affirmé Nabil Djellit. Une tendance confirmée par le président du club marseillais en personne.

Présent en conférence de presse mercredi, Pablo Longoria a ouvertement annoncé sa décision de conserver Thauvin ainsi que Jordan Amavi pour l’avenir. « Sur les prolongations de Thauvin et Amavi, on avance. Dans le moment actuel, je suis plutôt positif », a déclaré le successeur de Jacques-Henri Eyraud.

Libre le 30 juin prochain, le natif d’Orléans va donc continuer à porter le maillot marseillais la saison prochaine.