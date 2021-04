PSG Mercato : 0€, un premier accord annoncé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2021 à 13:00

À moins de deux mois de l’ouverture du marché des transferts, les choses bougent au PSG. Le club de la capitale, en recherche de renforts, se préparer aussi à du mouvement dans le sens contraire.

PSG : Julian Draxler a pris sa décision

Arrivé de Wolfsburg en janvier 2017 contre 40 millions d'euros, Julian Draxler vit certainement ses derniers mois au Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international allemand n’a pas reçu d’offre de prolongation. Le milieu offensif de 27 ans va donc faire ses valises pour quitter le club parisien à l’issue de la saison. Même s’il n’a jamais voulu partir du PSG, malgré des offres de nombreux clubs étrangers, l'allemand va devoir s'y résoudre.

Le compatriote de Thomas Tuchel va profiter du prochain mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute. D’ailleurs, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, Julian Draxler va retourner dans son pays à la fin de la saison.

Draxler d'accord avec le Bayer Leverkusen ?

En effet, le média TodoFichajes explique que malgré l'intérêt d'Arsenal, du FC Séville et de Galatasaray, Julian Draxler va prochainement s’engager avec le Bayer Leverkusen. Actuel 6e du championnat allemand, le club de l’ancien attaquant parisien Moussa Diaby ne disputera pas l' Uefa Ligue des Champions la saison prochaine. Cette absence à la compétition européenne ne semble pas déranger le joueur l'entraîneur Mauricio Pochettino. La même source espagnole assure même qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé entre les dirigeants de Leverkusen et les représentants de Draxler.

Après quatre saisons passées en Ligue 1, sous le maillot du Paris Saint-Germain, le joueur formé à Schalke 04 va retourner en Bundesliga lors du prochain mercato. Un énorme revers pour Galatasaray, qui espérait le récupérer à la fin de la saison. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal va devoir lui aussi faire un trait sur son nom.