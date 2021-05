Stade Rennais : Le départ d'un défenseur dans les tuyaux ?

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 10:00

Le Stade Rennais affronte les Girondins de Bordeaux ce dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1. Cette affiche pourrait servir à relancer un latéral avec une forte valeur sur le marché des transferts.

L’avenir d’un défenseur du Stade Rennais relancé contre Bordeaux ?

Après le faux pas de l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais a l’occasion de passer devant l’OM. Le SRFC devra s’imposer face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche pour doubler le club phocéen. Pour cette affiche, Bruno Génésio ne devrait pas disposer de son groupe au complet. Le portier sénégalais Alfred Gomis et le latéral gauche Adrien Truffert sont notamment sur le flanc. Touché aux adducteurs contre Dijon, l’arrière gauche est forfait pour le déplacement en Gironde. En son absence, Faitout Maouassa devrait retrouver le couloir gauche de la défense rennaise. Pour le journaliste Thomas Rassouli, le latéral de 22 ans a l’occasion de se relancer contre le FCGB.

Un départ au programme pour Maouassa ?

Titulaire indiscutable la saison dernière, l’international Espoirs tricolore a perdu sa place au profit de Truffert. La faute à de nombreux pépins physiques. Cette saison, il a disputé 22 matchs, dont 13 en tant que titulaire, pour un but. Pour le journaliste d’Onze Mondial, Faitout Maouassa pourrait notamment prouver à ses prétendants qu’il n’a rien perdu de sa superbe. « Le forfait d’Adrien Truffert, c’est une vraie chance pour Faitout Maouassa de se relancer pour la fin de saison, avant un mercato important », a indiqué Thomas Rassouli. Recruté contre 7 millions d’euros en 2017 en provenance de l’AS Nancy, il ne reste plus qu’un an de contrat à Maouassa au Stade Rennais. À défaut de prolonger son contrat, il pourrait donc quitter le SRFC cet été. Le club breton pourrait empocher une dizaine de millions d’euros en cédant son latéral.