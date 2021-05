Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient la réponse de Fékir

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 06:30

Joueur du Bétis Séville depuis l’été 2019, Nabil Fékir voit son nom associer au Stade Rennais. L’ancien milieu lyonnais vient de se prononcer sur son avenir, à deux ans de l’échéance de son contrat.

Stade Rennais, Barça, Liverpool, ça se bouscule pour Nabil Fékir

Ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fékir évolue en Liga depuis bientôt deux ans. Alors que son contrat court jusqu’en 2023, le milieu offensif est annoncé sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. Ancien prétendant de l’ancien Gone, Liverpool serait toujours intéressé par son profil. La presse catalane indiquait que les dirigeants du FC Barcelone penseraient au jouer de 27 ans en cas de départ de Lionel Messi. En France, le Stade Rennais est présenté comme un courtisan de l’ancien lyonnais. Autant dire que l’avenir de l’international tricolore semble flou avec les Verdiblancos. Au vu de l’intérêt qu’il suscite, il pourrait quitter l’Andalousie cet été, deux ans avant l’expiration de son contrat. Dans les colonnes de AS, le joueur pisté par le SRFC s’est livré sur son avenir.

Le souhait de Fékir pour son futur

Dans l’immédiat, Nabil Fékir souhaite décrocher une qualification en Coupe d’Europe avec le Bétis. Les Andalous sont actuellement 6es de Liga et peuvent toujours rêver de Coupe d’Europe. « Pour l’instant, je suis content au Betis, on va tout faire pour aller en Europe. C’est ce à quoi je pense maintenant […] Il est toujours important de jouer en Europe. Je jouais la Ligue des champions et la Ligue Europa et je veux y jouer à nouveau », a-t-il d’abord lâché. Le Lyonnais a ensuite entretenu le mystère quant à son avenir lors du prochain mercato. « Dans le football, nous ne pouvons jamais connaître l’avenir, nous devons regarder saison après saison », a-t-il poursuivi dans les colonnes de la publication madrilène. Actuel 7e de Ligue 1, le Stade Rennais lutte pour une qualification en Ligue Europa. Reste à savoir si cela constituera un argument de poids alors que le Bétis pourrait également se qualifier pour la même C3.