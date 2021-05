ASSE : Un joueur déjà forfait pour le match contre l'OM ?

Publié par ALEXIS le 04 mai 2021 à 00:30

Miguel Trauco n'a pas pris part au match de l’ ASSE contre le Montpellier HSC, dimanche. Gabriel Silva a pris sa place au poste d’arrière latéral gauche. Ce lundi, Le Progrès donne la raison de l’absence du Péruvien. Une mauvaise nouvelle pour les Verts avant leur match contre l’OM, dimanche (13h).

ASSE : Trauco écarté pour une douleur au pied gauche

Miguel Trauco était bel et bien dans le groupe convoqué par l’entraineur de l’ ASSE pour affronter le Montpellier HSC, lors de la 35e journée de Ligue 1, au stade de la Mosson. Mais à la dernière minute, il n’était pas sur la feuille de match de l’équipe de Claude Puel. Selon les informations du quotidien régional, le défenseur de 28 ans souffre d'un ongle incarné au pied gauche. Le coach de l’AS Saint-Étienne l’avait finalement écarté de son groupe après son incapacité à participer à la séance d’entraînement de samedi, d’après la source. Il était diminué, or Claude Puel voulait « des joueurs à 100 % » pour rivaliser avec les Pailladins sur leur terrain. À six jours de la venue de l'Olympique de Marseille, il est encore prématuré de se prononcer sur la disponibilité ou non de Miguel Trauco, mais la probabilité qu'il soit absent existe.

Gabriel Silva a bien tenu sa place

L’ ASSE a réussi son coup contre le MHSC, en l’absence de Miguel Trauco, mais avec un bon Gabriel Silva. Ce dernier a bien tenu son couloir gauche où il avait pour adversaire direct Gaëtan Laborde. Il a joué 64 ballons, en a intercepté 2, a gagné 4 duels sur 7 et a commis une seule faute. Le Brésilien a fait 45 passes pour 84,44% réussies. Les Stéphanois ont infligé une défaite aux Montpelliérains (2-1), grâce à Romain Hamouma (16e) et Mathieu Débuchy (50e). Ils ont pourtant été menés (1-0) dès la 6e minute, suite à un but de Andy Delort. Avec désormais 42 points, l' ASSE a assuré son maintien dans l’élite, à 3 journées de la fin du championnat.