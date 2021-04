ASSE Mercato : Gabriel Silva lâche des indices sur son futur

Publié par ALEXIS le 27 avril 2021 à 03:00

Gabriel Silva a encore deux saisons de contrat à l’ ASSE, mais il n’a aucune certitude sur son avenir. Dans une interview accordée à Globo Esporte, il a levé un coin de voile sur son futur chez les Verts.

ASSE : Gabriel Silva, « je ne sais pas si je resterai... »

Longtemps blessé (rupture du tendon d’Achille), Gabriel Silva est resté quasiment deux ans à l' ASSE sans jouer. Depuis sa blessure contractée contre le Dijon FCO en février 2019 à ce jour, il a fait seulement 6 apparitions en Ligue 1 avec l’équipe de Claude Puel. En janvier 2019, avant cette blessure, l’AS Saint-Étienne avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. Mais après sa longue absence qui a handicapé les Verts, il n’a plus aucune certitude sur son avenir dans le Forez.

« Il faut attendre de voir ce qui va se passer. J’ai un contrat jusqu’en 2023, mais je ne sais pas si je resterai pour la prochaine saison, nous verrons ce qui se passera », a lâché le Brésilien dans le média de son pays natal. Gabriel Silva avoue qu’il « ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais il a l’intention de rester en Europe encore longtemps ». Il songe également à la fin de carrière. « Bien sûr, j’aimerais terminer ma carrière au Brésil, mais cela ne dépend pas que de moi (pour l’instant, ndlr) », a-t-il confié.

Seulement 2 matchs pour le Brésilien cette saison

L’arrière latéral gauche de 30 ans s’est engagé avec l’ ASSE en août 2017 en provenance de l’Udinese en Serie A. Son transfert avait été conclu à 2,5 M€. En quatre saisons, il a disputé 57 matchs, dont 50 en Ligue 1 avec les Stéphanois, pour 2 buts et 3 passes décisives. Cette saison, il a fait seulement 2 apparitions en championnat, contre le Montpellier HSC (0-1) et face aux Girondins de Bordeaux (4-1), respectivement lors des 9e et 32e journées de L1. La cote de Gabriel Silva est estimée à 1,5 M€ actuellement.