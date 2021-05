PSG Mercato : Messi fixe une ultime exigence à Al-Khelaïfi !

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2021 à 22:30

Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire le 30 juin prochain et les rumeurs vont bon train à propos de son avenir avec le Barça. Toujours sur de gros coups, le PSG aurait déjà glissé une offre à l’attaquant de 33 ans. La star argentine aurait même fixé une condition à Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien.

Lionel Messi prêt à quitter le Barça pour le PSG ?

Récemment, Marcelo Bechler, journaliste brésilien de TNT Sports, a révélé que le Paris Saint-Germain a proposé un bail de deux ans, plus une année en option, à Lionel Messi pour tenter de l’attirer cet été. Toujours selon celui qui avait été le premier à annoncer l’arrivée de Neymar au PSG en 2017, la proposition du club français pour le capitaine du FC Barcelone serait particulièrement intéressante sur le plan financier. Une information pourtant démentie par L’Équipe.

Même s’il ne nie pas l’intérêt du Qatar pour Messi, le quotidien francilien assure que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore transmis la moindre offre au septuple Ballon d’Or, mais des négociations existent bel et bien entre les deux parties. Si le milieu offensif argentin ne donne pas de réponse favorable au Barça pour une prolongation, alors le Paris SG fera son offre. Le journal conclu donc pour dire que l’ancien coéquipier de Luis Suarez n’a désormais plus que deux options viables pour son avenir : soit prolonger au Barça soit rejoindre le PSG cet été,

Manchester City s’étant retiré du dossier pour se concentrer sur des joueurs plus jeunes. Cependant, si Nasser Al-Khelaïfi veut convaincre Messi, il lui faudra d’autres arguments que les millions d’euros qu’il est prêt à mettre sur la table des négociations.

Neymar et Mbappé décisifs pour l’arrivée de Messi ?

D’après un média sud-américain, voir Lionel Messi enfiler le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine est très loin d’être une utopie. En effet, UOL explique que le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone ne voit pas de mal à rejoindre la Ligue 1 après plus de 20 ans passés à Barcelone et en Liga. Seulement, il exige du PSG des garanties sur le fait que Neymar et Kylian Mbappé seront bien dans l’effectif de Mauricio Pochettino la saison prochaine.

A bientôt 34 ans, le compatriote d’Angel Di Maria ne compte plus porter une équipe à lui tout seul et souhaite donc que le Paris Saint-Germain conserve ses deux stars avant son arrivée.