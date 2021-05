OM Mercato : spectaculaire rebondissement pour Florian Thauvin ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 18:10

Jorge Sampaoli ne compte pas se séparer de Florian Thauvin malgré la fin de son contrat avec l' OM le 30 juin prochain. La direction de l'Olympique de Marseille a donc ouvert des négociations avec l’ attaquant de 28 ans en vue d’une prolongation de son contrat. Mais l’ancien ailier de Newcastle United pourrait finalement prendre une décision surprenante pour son avenir.

Florian Thauvin finalement prêt à quitter l’OM ?

« Flo sort d’une année difficile, après une blessure importante (à la cheville droite) qui l’a empêché de jouer pendant la saison dernière. Du point de vue purement sportif, on espère qu’il va continuer dans le projet avec nous. Après, la décision se prendra entre le club et son agent », a déclaré Jorge Sampaoli au sujet de l’avenir de Florian Thauvin. Une sortie qui a poussé Pablo Longoria et la direction de l’Olympique de Marseille à ouvrir des négociations avec l’international français pour la prolongation de son contrat.

D’après plusieurs sources proches du club marseillais, Thauvin devrait poursuivre son aventure sur la Canebière. « Florian Thauvin va rester à l’OM, c’est la tendance. Il n’a rien. Je crois surtout qu’il sait qu’il va rester. Il est bien à Marseille », a même lancé Nabil Djellit, journaliste pour France Football, au micro d’Europe 1. Cependant, un média mexicain a lâché une bombe concernant ce dossier.

André-Pierre Gignac à la manoeuvre pour Florian Thauvin ?

En effet, d’après les informations de Grafico Tigres, Florian Thauvin a une touche plus que séreuse au Mexique. Le média explique que l’ancien buteur de l’OM, André-Pierre Gignac, tente de convaincre son ancien coéquipier de le retrouver chez les Tigres de Monterrey. D’ailleurs, l’agent de l’attaquant de 35 ans s’apprête à envoyer « dans les jours prochains, une lettre demandant à Florian Thauvin de quitter l’OM. Ce dernier, ainsi que son épouse, sont OK pour partir de Marseille. »

Une information confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira qui assure que des négociations sont déjà en cours entre le champion du monde 2018 et les dirigeants du club mexicain.

Affaire à suivre donc…