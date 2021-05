PSG Mercato : Barça, le clan Neymar fait une annonce foudroyante

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2021 à 19:28

Neymar va-t-il finalement prendre la décision de quitter le PSG pour un retourner au Barça à l’issue de cette saison ? La presse espagnole y croît depuis plusieurs mois. Un proche de l’entourage de l’attaquant parisien est sorti du silence.

Neymar de nouveau au FC Barcelone ?

Ce mercredi, Mundo Deportivo a confirmé les envies de Neymar de retourner au FC Barcelone. À un an de la fin de son contrat, la star brésilienne n’envisagerait pas une prolongation au Paris Saint-Germain à cause du Barça. Le quotidien espagnol précise même que le milieu de terrain offensif de 29 ans a contacté Joan Laporta pour lui faire part de son souhait de revenir jouer avec son ami Lionel Messi.

De son côté, le nouveau président du club barcelonais a validé le projet et mis le nom du joueur de l'entraîneur Mauricio Pochettino sur la liste de ses grandes priorités pour de son club pour le mercato estival. Selon La Vanguardia, les dirigeants du FC Barcelone ont déjà prévu une enveloppe comprise entre 60 et 100 millions d’euros pour boucler ce dossier. Sauf que dans l’entourage de Neymar, la tendance est carrément toute autre.

La décision de Neymar est déjà prise pour son avenir

Proche de la colonie brésilienne du Paris Saint-Germain, Isabela Pagliari a répondu aux nombreuses rumeurs espagnoles concernant le futur de son compatriote. La journaliste balaie du revers de la main les insinuations des médias espagnols et assure que Ney va bel et bien renouveler son bail avec le PSG. « Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Neymar sont toujours en bonne voie », lance la journaliste sur Europe 1. « La presse espagnole parle de n’importe quoi, mais je sais qu’il reste encore des choses à régler dans le dossier de Ney », poursuit Pagliari.

Pour la correspondante d'Esporte Interativo à Paris, la prolongation du natif de Mogi das Cruzes « est juste une question de timing. Il faut être patient dans ce dossier. Je ne pense pas que cela va durer et devenir un feuilleton pour l’été, car Neymar a envie de rester au PSG. Il y est très heureux. »Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient même prêts à tout pour maintenir le buteur brésilien sous le maillot parisien.