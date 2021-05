OL : Pression de Rudi Garcia sur Aouar pour la fin de saison

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 00:00

Après avoir renversé l’AS Monaco, l’ OL reçoit le FC Lorient, samedi (17h). Rudi Garcia compte sur Houssem Aouar, de retour de blessure, pour aider son équipe à bien finir la saison.

OL : Garcia compte sur « le talent et la qualité » d'Aouar

L’ OL doit gagner ses trois derniers matchs pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions. Rudi Garcia a donc besoin de tout son groupe pour remplir cette mission, à commencer par la 36e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient. Présent en conférence de presse d’avant-match, le coach de l’Olympique Lyonnais a fait savoir qu’il compte sur Houssem Aouar pour apporter sa touche technique au groupe. « On a besoin de son talent et de sa qualité », a-t-il laissé entendre. Mieux, Rudi Garcia attend beaucoup du meneur de jeu formé à l’ OL. « J’espère qu'il va être l'homme des derniers matchs », a-t-il lâché. « Il a beaucoup d'atouts pour qu'il redevienne le Aouar qu'on veut à 100%. Il peut être plus constant, régulier. Mentalement, il est prêt à affronter les difficultés », a assuré le coach des Gones. Après les Merlus, Lyon affrontera et le Nîmes Olympique et l'OGC Nice pour boucler le championnat.

Le meneur de jeu lyonnais étincelant en 2020

Pour rappel, le Tricolore de 22 ans avait été l’un des joueurs décisifs du club rhodanien lors du « Final 8 » de la Ligue des champions de la saison dernière. L’équipe lyonnaise avait éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale et Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale. Houssem Aouar et ses coéquipiers de l' OL avaient finalement été sortis en demi-finale par le Bayern Munich, champion d’Europe 2020. Cette saison, le natif de Lyon a été gêné par une blessure aux adducteurs.