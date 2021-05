Real Madrid Mercato : Hazard, la décision de Pérez est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 01:30

L’histoire entre le Real Madrid et Eden Hazard va-t-elle tourner court ? Au lendemain de l’élimination du club madrilène en demi-finale de la Ligue des Champions, Florentino Pérez, le président des Merengues, aurait arrêté une décision tonitruante pour la star belge.

Eden Hazard au coeur d’une polémique après Chelsea

Fantomatique mercredi soir à Stamford Bridge lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea, Eden Hazard n’a pas arrangé sa situation au Real Madrid. Déjà très critiqué pour ses prestations décevantes depuis son arrivée à Madrid en 2019 contre 115 millions d’euros, l’international belge est au centre d'une polémique après l'élimination de son équipe par les Blues (1-1, 0-2).

En effet, au coup de sifflet de l’arbitre et alors que les hommes de Zinedine Zidane étaient tous tristes, Eden Hazard est apparu tout sourire avec ses anciens coéquipiers Édouard Mendy et Kurt Zouma. Une erreur monumentale qui passe très mal du côté de Madrid. Florentino Pérez, le président du club merengue, aurait même piqué une grosse colère et pris une décision fracassante pour le capitaine des Diables Rouges.

Eden Hazard poussé vers la sortie cet été ?

En effet, d’après les renseignements glanés par Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito, Eden Hazard n’est plus le bienvenu à Madrid. L’ancien meneur de jeu de Chelsea ne fait plus partie des plans d’avenir de Florentino Pérez et son nom figure désormais sur la liste des possibles partants de cet été. Selon Josep Pedrerol, si un club lâche une offre satisfaisante, les dirigeants du Real Madrid ne poseront aucune difficulté pour laisser filer le milieu offensif de 30 ans malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024. Reste maintenant à savoir quel prétendant voudra débaucher Hazard de Santiago Bernabeu.

Affaire à suivre pour le joueur et pourquoi pas le Paris Saint-Germain, souvent cité sur les traces de l'ancien Lillois.…