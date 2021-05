OM Mercato: prolongé de 4 ans, Amavi ne se voyait pas partir

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 16:46

C'est fait, Jordan Amavi a prolongé son contrat avec l' OM jusqu'en juin 2025. Le défenseur de 27 ans ne se voyait pas quitter l'Olympique de Marseille où se prépare un grand changement.

OM : Le commentaire de Jordan Amavi après sa prolongation

En fin de contrat en juin 2021, Jordan Amavi ne quittera pas l’ OM. Le club phocéen lui a offert un pont d'or avec la prolongation de son bail jusqu'en juin 2021. Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé la nouvelle signature du défenseur. Souffrant d’une blessure musculaire à la cuisse depuis décembre 2020 et ayant peu joué cette saison, l’arrière latéral gauche est ainsi réconforté en cette fin de saison.

Il est désormais débarrassé des incertitudes concernant son avenir. Dès lors, Jordan Amavi peut mieux se concentrer sur la fin de saison car il est remis de sa blessure. Les Olympiens affrontent l'ASSE, dimanche (13h) au Stade Geoffroy-Guichard, lors de la 36e journée de Ligue 1. Mais avant ce rendez-vous, c'est son joueur au contrat longue durée qui a pris la parôle.

Amavi se voit bien dans les plans de Sampaoli

Selon lui, "L'OM ce n'est pas n'importe quel club" ici en France et dans le monde du foot européen. Poursuivant, le toulonnais a ajouté : "Je me sens très bien ici, il y a ma famille, on a un bon effectif, un nouveau coach et des choses se mettent en place pour faire de belles saisons. Je ne vois pas pourquoi je serais parti."

Pour ce qui est de son utilisation par le nouveau coach Marseillais Jorge Sampaoli, le numéro 18 du club phocéen a confié : "J'ai énormément discuté avec le coach et le président. (...) Ce système peut être intéressant pour moi, on passe beaucoup par les ailes. J'ai envie de jouer sous ses ordres. J'espère être à l'aise."

Cette saison, Jordan Amavi n'a joué que seulement 11 matchs en championnat en 35 journées. Sous le maillot de l’ OM depuis l’été 2017, il totalise 121 matches, pour 3 buts marqués et 10 passes décisives délivrées. Il reste encore trois matchs à l'équipe de Jorge Sampaoli pour boucler l'exercice 2020-2021. Le joueur de 27 ans a donc l'opportunité d'étoffer ses statistiques dabs cette fin de saison s'il est aligné par Jorge Sampaoli.