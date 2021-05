Stade Rennais : Trois nouveaux visages dans le groupe de Génésio

Publié par Gary SLM le 09 mai 2021 à 10:55

Ce dimanche, le Stade Rennais va affronter le PSG en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, 3 nouveaux joueurs figurent dans le groupe dressé par l’ entraîneur Bruno Genesio du SRFC.

Stade Rennais : Bruno Genesio lance trois jeunes

C’est sur la pelouse du Stade Rennais FC que le PSG va venir chercher une motivation supplémentaire pour continuer de harceler le LOSC, l’actuel leader du championnat avec 4 points d’avance. Le club de la capitale n’a donc pas le droit de se manquer en Bretagne. Paris risquerait de laisser le titre filer dans le nord de la France dès la prochaine journée en cas de succès de Lille OSC face à l’AS Saint-Étienne, son prochain adversaire.

À Rennes (7e au classement de Ligue 1), Bruno Genesio ne connait pas la même pression bien qu’il poursuive lui aussi un objectif très important. Son équipe, déjà larguée dans a course à la qualification pour l’ Uefa Ligue des Champions, ne lutte plus que pour une place en Uefa Ligue Europa. Ce match est donc aussi important pour les Rennais qu’il l’est pour les joueurs du Paris SG. Et pourtant, c’est cette affiche que choisira le coach du Stade Rennais pour lancer trois nouveaux joueurs dans son groupe.

SRFC : Lesley Ugochukwu, Matthis Abline et Andy Diouf dans le grand bain ?

En effet, ce sont trois jeunes joueurs issus du centre de formation du SRFC qui figurent dans le groupe pour ce soir. Bruno Genesio veut donner leur chance à Lesley Ugochukwu, Matthis Abline, habitué aux entraînements avec le groupe pro ces dernières semaines, et Andy Diouf, tout juste âgé de 17 ans.

Si le club breton compte laisser partir plusieurs joueurs de la réserve cet été, ces trois ont tout de ceux qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu. Ils rejoignent les 4 autres joueurs formés par le Stade Rennais habitués à figurer dans le groupe. Avec cette promotion, Rennes confirme son statut de club formateur.

Le groupe du Stade Rennais face au PSG :

Gomis - Salin, Maouassa - Dalbert - Aguerd - Da Silva - Nyamsi - Soppy - Traoré, Grenier - Leaka Siliki - Bourigeaud - Diouf - Ugochukwu, Tait - Terrier - Guirassy - Abline - Doku - Del Castillo.