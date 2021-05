OM : Kamara sur le départ, son remplaçant déjà identifié

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 09:30

Incontestablement le meilleur joueur de la saison de l'OM, Boubacar Kamara attise forcément les convoitises. Et alors que des offres arrivent sur la table, Marseille semble disposé à le laisser partir cet été et aurait déjà une idée claire du profil de son remplaçant.

Boubacar Kamara vers un départ de l'OM cet été

Quelle saison compliquée du côté des Bouches-du-Rhône. Décevants et frôlant la déflection sous Eyraud et Villas-Boas, l'institution phocéenne a su rectifier le tir en deuxième partie de saison sous l'égide du duo Longoria-Sampaoli. Sur le terrain, les Marseillais vont se battre jusqu'au bout en Ligue 1 avec le RC Lens et le Stade Rennais pour accrocher une place en Europe la saison prochaine. Véritable lueur d'espoir dans le marasme qu'est la saison olympienne, l'étoile montante Boubacar Kamara a marqué les esprits cette saison.

Convoité de partout à travers l'Europe, le minot avait entretenu le doute sur son avenir en Canebière le mois dernier : " J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où. " Une déclaration qui n'a fait qu'amorcer un depart inéluctable cet été, comme l'a récemment annoncé L'Equipe.

Matteo Guendouzi est ciblé par Marseille

Alors forcément, un tel départ se devra d'être compensé d'un point de vue qualitatif. Et alors que la piste menant à Arturo Vidal, lancée par les affinités qu'entretient le Chilien avec son ancien sélectionneur Jorge Sampaoli, semble avoir pris du plomb dans l'aile, le board marseillais aurait jeté son dévolu sur Matteo Guendouzi d'après de nombreux médias. Prêté par Arsenal au Hertha Berlin, l'international Espoirs (20 sélections) serait l'option privilégiée par les dirigeants marseillais, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat chez les Gunners. Un transfert intéressant sur le papier mais qui dépendra de nombreux paramètres pour voir le jour.