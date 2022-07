RC Strasbourg Mercato : 15M€, un deal énorme se précise au RCSA !

Publié par ALEXIS le 11 juillet 2022 à 20:15

RC Strasbourg Mercato : Très en vue depuis son arrivée au RCSA, un attaquant se rapprocherait à grands pas d'un transfert vers la Bundesliga.

RC Strasbourg Mercato : Le Hertha Berlin fonce sur Ajorque

Courtisé un temps par le LOSC pour remplacer Burak Yilmaz, Ludovic Ajorque, avant-centre du RC Strasbourg, plait également à trois clubs allemands. Alors que Lille a finalement choisi Mohamed Bayo du Clermont Foot pour se renforcer à la pointe de l’attaque, le buteur du RCSA devrait s’engager outre-Rhin. Le VfL Wolfbourg et l’Eintracht Francfort ont manifesté leur intérêt pour le N°25 de l’équipe strasbourgeoise depuis l’ouverture officielle du mercato estival, mais toujours sans suite.

Ce lundi 11 juillet, L’Équipe confirme l’intérêt d’un troisième club allemand pour Ludovic Ajorque. Il s’agit du Hertha Berlin qui cherche un buteur après avoir frôlé la relégation en deuxième division allemande en mai dernier. « Après Wolfsburg et Francfort, qui avaient manifesté leur intérêt il y a quelques semaines, c'est au tour du Hertha Berlin de se positionner sur l'attaquant strasbourgeois de 28 ans », a fait savoir la source. En effet, le club de la capitale allemande est passé par les barrages contre Hambourg pour assurer son maintien en Bundesliga la saison dernière. Le quotidien sportif indique que Ludovic Ajorque « serait tenté par le challenge du Hertha Berlin », malgré tout.

RC Strasbourg Mercato : Ajorque parti pour rejoindre la Bundesliga ?

En tout cas, il est fort probable que le Réunionnais évolue en Allemagne la saison prochaine, vu l'origine des clubs intéressés par son profil. Mais le Hertha, Wolfsburg et Francfort devront sortir le chéquier, car le RC Strasbourg exige 15 M€ au moins pour laisser filer son buteur, si l’on en croit le journal. Notons que Ludovic Ajorque (auteur de 12 buts et 8 passes décisives la saison passée) a encore deux ans de contrat en Alsace, soit jusqu'au 30 juin 2024, et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 16 millions d'euros par le site Transfermarkt. Un belle entrée d'argent en perspective donc pour le club de Julien Stéphan.