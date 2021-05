Barça : Ousmane Dembélé songerait à rebondir ailleurs

Publié par Timothée Jean le 10 mai 2021 à 19:00

Freiné par de récurrentes blessures, Ousmane Dembélé peine à s’imposer au FC Barcelone. Le nouvel exécutif barcelonais pousse pour le conserver, mais le buteur français a déjà un plan bien ficelé pour le mercato à venir.

Ousmane Dembélé : "intransférable" aux yeux de Laporta

Que Ousmane Dembélé ne soit pas à son meilleur niveau au FC Barcelone est un secret de polichinelle. Vous l'aimerez plus ou moins, selon votre club de coeur, mais c'est une vérité générale. Depuis son arrivée en août 2017 en provenance du Borussia Dortmund, l’ailier polyvalent enchaîne les blessures, c'est aussi une réalité. Connaissant la bonne harmonie entre l’entraîneur Ronald Koeman et l’attaquant français, qui a disputé 27 matchs de Liga cette saison, la formation catalane souhaite le conserver le plus longtemps possible. Le nouveau président des Blaugranas, Joan Laporta aimerait le maintenir. Il serait même « intransférable » à ses yeux.

Seulement, la négociation pour la prolongation du Français n'a toujours pas eu lieu. La question est pourquoi ? Si le Barça veut le maintenir, si le président Laporta n’a pas l’intention de le brader, pourquoi Ousmane Démbélé n'a-t-il pas encore renouvelé son contrat expirant en juin 2022 ?

Le buteur français songerait à un départ gratuit

Personne ne pourrait prétendre que ce sont les effets de la crise sanitaire, ce serait faux. Car d'autres joueurs du club vont renouveler ou ont déjà renouvelé leurs contrats. C’est notamment le cas du défenseur central Oscar Mingueza. La véritable question est la suivante : qu’en pense Ousmane Dembélé ? Le journal Sport fait des révélations sur le sujet, qui approfondissent le problème, expliquant que le joueur de 23 ans ne serait plus enclin à poursuivre sous le maillot catalan.

Le média espagnol rêvèle qu’Ousmane Dembélé utilise son contrat pour faire un état des lieux du marché des transferts, en vue de rebondir ailleurs dès cet été si sa situation ne s’améliore pas en Catalogne. Son clan pourrait même patienter jusqu’à la fin de la saison prochaine pour partir gratuitement, sans rapporter la moindre somme au FC Barcelone. Mais en cas de départ, où irait-il ? Son nom est associé à nombre d’écuries européennes. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou encore Arsenal seraient déjà en embuscade sur le dossier.