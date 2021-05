ASSE Mercato : Puel sur la sellette à l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 11 mai 2021 à 12:00

Claude Puel semble en mauvaise posture à l’ ASSE, où le club est toujours en vente. Le coach ne serait pas dans les plans de potentiels repreneurs de l'équipe ligérienne.

ASSE : Puel viré par trois potentiels repreneurs ?

Entraîneur et manager général de l’ ASSE, Claude Puel est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, soit pour une saison encore. Mais il pourrait bien ne pas aller au bout de son bail, au cas où le club serait cédé à de nouveaux investisseurs. L’ AS Saint-Étienne a été mis en vente par les deux propriétaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, à la mi-avril. Et d’éventuels repreneurs manifestent leur intérêt pour les Verts. En cas de vente du club, l’entraîneur actuel ne devrait pas faire partie du nouveau projet.

D’après des informations de L’Équipe, de potentiels nouveaux patrons de l’ ASSE ne souhaitent pas conserver Claude Puel. « Au moins trois des candidats au rachat des Verts auraient déjà budgété son licenciement. Et aussi le salaire de son remplaçant », a revélé le journal. Les probables successeurs de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont leurs raisons. Le quotidien sportif évoque le gros salaire du coach des Stéphanois estimé à « 225 000 € brut mensuels, record pour un entraîneur du club » et son projet risqué s'appuyant sur de jeunes joueurs sans expérience du haut niveau.

Bilan du coach de l'AS Saint-Étienne

Claude Puel a été nommé entraîneur de l' ASSE le 4 octobre 2019 en remplacement de Ghislain Printant. Mais ses résultats sur le banc de touche des Verts ne sont pas satisfaisants. Lors de l’exercice dernier tronqué, l’ ASSE avait fini à la 17e place de Ligue 1. Cette saison, les Verts sont 11e à deux journées de la fin du championnat, après avoir longtemps flirté avec la zone de relégation. Le bilan du technicien de 59 ans avec les Stéphanois est de 24 victoires, 16 nuls et 29 défaites en 69 matchs dirigés, toutes compétitions confondues. Notons que son équipe a disputé et perdu la finale de la Coupe de France en 2020 contre le PSG (1-0).