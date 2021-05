OM Mercato : Un retour sur la piste menant à Guendouzi

Publié par ALEXIS le 12 mai 2021 à 08:10

L’ OM se prépare à un mercato que ses dirigeants veulent mouvementé. Un départ et une signature officielle sont déjà actés. La piste menant à Mattéo Guendouzi ne fait pas vraiment envie au média pro-Marseille Football Club de Marseille.

OM : Mattéo Guendouzi à la place de Kamara ?

L’ OM a déjà laissé filer Florian Thauvin sans encaisser la moindre indemnité de transfert. Le joueur offensif s'est engagé avec les Titres UANL Monterrey au Mexique. Contrairement à l’attaquant, Jordan Amavi a prolongé son contrat avec le club phocéen jusqu’en 2025. En fin de bail, le japonais Yuko Nahatomo (34 ans) va également partir libre. Son compatriote, Iroki Sakai, lui, ne rentre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Boubacar Kamara, l’une des satisfactions de l’Olympique de Marseille cette saison, est en instance de transfert. Pour remplacer le Marseillais de 21 ans, le nom de Mattéo Guendouzi refait surface. Ce dernier est une piste de longue date des Olympiens. Il est annoncé dans le viseur du club évoluant au Vélodrome depuis le mercato estival 2020, avant son prêt au Hertha Berlin.

« Le joueur ingérable » n'est pas le bienvenu à Marseille

Mais le milieu défensif formé au PSG et au FC Lorient ne serait pas une bonne pioche pour l' OM, selon Nicolas Filhol. Pas parce qu’il n’est pas un bon comme joueur, mais à cause de son tempérament. « Au niveau mentalité, ce n’est surtout pas le genre de joueur qu’il faut prendre à Marseille. C’est une petite diva, c’est un joueur qui se prend pour quelqu’un d’autre. On a suffisamment de problèmes au club pour s’en rajouter avec un joueur ingérable », a commenté le journaliste supporter du club phocéen. Le confrère n'est donc pas emballé par l’idée de recruter l'international Espoir tricolore.