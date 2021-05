Bordeaux Mercato : Julien Stéphan, futur coach des Girondins ?

Publié par Melvin le 12 mai 2021 à 16:00

Actuel 15e de Ligue 1, Bordeaux s'est une nouvelle fois incliné ce week-end contre le FC Nantes. Désormais à deux points de leur rival nantais, les Girondins vont devoir lutter jusqu'à la dernière journée pour ne pas descendre. Outre la situation sportive, le club a été placé sous la protection du tribunal de la ville. Une décision prise à la suite de l'annonce du propriétaire américain King Street de ne plus investir un seul euro dans le club Français.

Julien Stéphan, prochain entraîneur de Bordeaux ?

Il se pourrait bien que l'un des hypothétiques repreneurs ait déjà trouvé son futur entraîneur. Selon les informations du journal L'Équipe, Bruno Fievet, candidat à la reprise du club, penserait à Julien Stéphan pour s'asseoir sur le banc des Girondins la saison prochaine. Ce dernier est libre de tout contrat depuis son éviction du Stade Rennais en mars. Le natif de Rennes est exactement ce que recherche le potentiel repreneur des Girondins de Bordeaux. À savoir, un profil jeune, formateur et proposant un football attractif, auquel n'est plus habitué le club depuis quelques années. Toutefois, son arrivée est conditionnée à la reprise du club par Bruno Fievet, ainsi que du maintien sportif dans l'élite des Bleus et Blancs.

Josh Maja de retour !

Outre l'avenir incertain du club, le projet sportif n'est toujours pas défini. C'est dans ce contexte que Josh Maja va retrouver Bordeaux. Ce dernier ne sera pas conservé à Fulham qui vient de se faire reléguer de la Premier League. Une rétrogradation qui aura pour conséquence que le club Anglais ne conserve aucun joueur en prêt dont Maja. Une bien mauvaise nouvelle car il est acté que l'international Nigérian ne souhaite pas s'éterniser en Gironde. Plus que jamais l'été risque d'être mouvementé chez les Girondins.