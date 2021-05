ASSE : Yvan Neyou exprime une frustration depuis sa signature

Publié par Ange A. le 13 mai 2021 à 08:30

L’ ASSE a signé un joli coup à moins d’un million d’euros l’été dernier en recrutant Yvan Neyou. S’il engrange du temps de jeu et de l’expérience sous Claude Puel, le milieu affiche un regret depuis sa venue à Saint-Étienne.

Le regret de Neyou depuis sa signature à l’ ASSE

Lancé par Claude Puel en Ligue 1 cette saison, Yvan Neyou est l’une des révélations stéphanoises. Le milieu de terrain a rejoint l’ ASSE l’été dernier en provenance du Sporting Braga. D’abord prêté par la formation portugaise, le Camerounais est devenu la propriété des Verts en janvier. Satisfaite des performances de Neyou, la direction du club ligérien a racheté les dernières années de contrat du joueur de 24 ans. Malgré cette confiance, Yvan Neyou n’est pas encore totalement à son aise dans le Forez. Il indique notamment avoir du mal à pleinement s’intégrer avec le couvre-feu en vigueur. « J’en peux plus moi [rires]. J’ai l’impression que je suis un animal en cage. Même avec mes coéquipiers, on ne peut rien faire de plus que se voir dans le vestiaire. Le soir, on ne peut pas aller manger au restaurant parce que le couvre-feu nous empêche de circuler », a-t-il confié selon les propos relayés par EVECT.

Un indice de taille sur son avenir ?

Hormis ces privations, Yvan Neyou se plaît à Saint-Étienne. De quoi refroidir certains de ses prétendants. « Je savais que c’était une ville de football. Je connaissais seulement l’ ASSE, les Verts. Je savais aussi que c’était une ville qui ressemblait à Laval, Auxerre, où j’ai vécu. Je me sens bien. Où j’habite, c’est paisible, tranquille », a poursuivi le natif de Douala. Cette sortie devrait notamment ravir les dirigeants stéphanois. Lesquels ont prolongé le bail de Neyou jusqu’en 2024. Pour sa première année chez les Verts, il a déjà disputé 29 rencontres pour un but et deux passes décisives.