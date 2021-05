Barça Mercato : Un coup à 105 M€ pour conserver Messi ?

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2021 à 14:00

Alors que Lionel Messi attend toujours des garanties sportives avant de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, une très bonne nouvelle se profile dans ce sens. Le club catalan, en dépit de ses difficultés financières, serait sur le point de réaliser un gros coup sur le marché des transferts pour conserver sa star.

Recruter Haaland pour conserver Lionel Messi au Barça ?

Alors qu’il avait animé le dernier mercato estival en affichant son souhait de partir, Lionel Messi pourrait de nouveau être le dossier de l'été. Le génie argentin arrive en fin de contrat en juin 2021 avec le FC Barcelone et devra prendre une décision à l’issue de la saison. Va-t-il s’en aller gratuitement lors du prochain mercato ? Il est hors de question pour la direction barcelonaise de perdre sa star de toujours.

En effet, le nouvel exécutif du Barça est prêt à tout pour conserver son capitaine. Des négociations entre les deux parties ont débuté et les bases d’un contrat longue durée ont été posées. Mais l’une des plus grandes conditions qu'a Lionel Messi pour rester au Barça demeure le projet sportif du club. L’attaquant voudrait des garanties sur son avenir, mais aussi sur un recrutement de gala pour lui faire comprendre que le FC Barcelone vise encore plus haut dans les années à venir. Et ça, le nouveau président catalan, Joan Laporta, l’a bien compris.

Ces derniers jours, le dirigeant barcelonais n’a cessé de répéter à quel point il tenait à son meilleur buteur et serait prêt à tout pour le convaincre de rester en Catalogne. C’est dans ce sens que The Transfer Window Podcast révèle que Joan Laporta serait obsédé à l’idée de signer un crack afin de convaincre Léo de rester au Barça. Le FC Barcelone voudrait s'offir le prodige norvégien Erling Haaland et aurait déjà formulé une offre de 105 M€ aux dirigeants du Borussia Dortmund en vue de son transfert. Sauf que le BVB aurait envoyé un message clair au Barça selon lequel le club allemand n’a pas l'intention de vendre son atout offensif cet été.

Si Haaland ne vient pas, Agüero se rapproche du FC Barcelone

Face à cette situation, le FC Barcelone se tournerait alors vers une autre piste, celle menant à Sergio Agüero de Manchester City. L’attaquant argentin sera libre cet été et le club mancunien a déjà officialisé son départ. Une véritable aubaine pour le Barça ! ll faut dire que l’arrivée de Sergio Agüero en Catalogne est perçue comme un nouvel argument en vue de maintenir Lionel Messi.

La star du FC Barcelone apprécie grandement son compatriote, ancien buteur de l’Atletico Madrid. Dans l'émission El Chiringuito, le journaliste José Alvarez annonce d’ailleurs que le club blaugrana serait tout proche de conclure cette affaire, même si la priorité pour les Catalans reste Haaland. « Ces derniers jours, il y a eu des réunions. Les choses avancent très bien, sur le bon chemin. Et l'affaire pourrait être conclue dans les prochains jours », a assuré le journaliste.

Cette opération reste une alternative bien plus accessible financièrement pour le FC Barcelone, dont les finances sont dans le rouge. Mais reste à savoir si cela sera suffisant pour rassurer Lionel Messi.