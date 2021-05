Atletico Madrid : Diego Simeone veut le retour des fans dans les stades

Publié par Chemssdine le 13 mai 2021 à 15:30

Engagé dans une course à trois pour aller chercher la Liga, l'Atletico Madrid est premier, mais n'a plus le droit à l'erreur puisque le Real Madrid et le FC Barcelone le suivent de près. Vainqueurs hier face à la Real Sociedad, les Colchoneros ont assuré l'essentiel, poussés par leurs fans, à l'extérieur du stade. Diego Simeone a tenu à les remercier.

La belle victoire de l'Atletico Madrid

La Liga prépare une fin de saison haletante. Alors que la course au maintien s'annonce passionnante, tous les fans de football retiennent leur souffle pour savoir qui du FC Barcelone, du Real Madrid ou de l'Atletico Madrid ira chercher le Graal. Premiers à deux petites journées de la fin, les Matelassiers savent qu’ils ont leur destin entre leurs pieds et c’est pour cela qu’ils ont fait le travail de la victoire sur la Real Sociedad (2-1) en s'appuyant sur une sérénité folle malgré dix dernières minutes où les joueurs madrilènes se faisaient peur. Présents à l'extérieur du Wanda Metropolitano, les fans de l'Atleti ont eu une importance dans l’obtention de ce résultat, c'est en tout substance ce qu'a souligné Diego Simeone à l'issue de la rencontre : "C'était émouvant d'entendre les supporters à distance, en train de chanter. C'était merveilleux. Je comprends tout, je comprends le gouvernement, toutes les choses qui arrivent à cause de tout ce que nous avons vécu."

Simeone veut revoir les supporters dans les stades

Le technicien argentin, visiblement ému à la fin du match, a affirmé vouloir revoir les supporters très vite dans les stades, ce qui représente pour lui l'essence même du football. "Nous avons vu aussi tant de choses se libérer, se rouvrir au public, rappelle El Cholo. Je pense que le football a besoin de fans, du moins de certains. Cela fait longtemps, le football est un jeu pour les gens et, sans les fans, c'est très triste."

Il ne reste plus qu'à attendre de voir si les propos philosophiques de Diego Simeone accélèreront les réouvertures des stades au public. En attendant, l'Atletico doit déjà se concentrer sur son prochain match en Liga qui se disputera encore au Metropolitano face à la modeste équipe d'Osasuna.